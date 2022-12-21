"Дякую, що Україна не одна": Залужний поспілкувався з польським генералом, який прибув в Україну

Валерій Залужний та Раймунд Анджейчак обговорили реалізацію стратегічно важливого рішення щодо переходу України на важке озброєння держав-членів НАТО.

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В Україну в середу, 21 грудня, прибув начальник Генштабу ЗС Польщі генерал Раймунд Анджейчак. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму телеграм-каналі.

"Вітав в Україні мого друга генерала Раймунда Анджейчака", — написав Залужний.

За його словами, візит начальника Генштабу Польщі в Україну — це можливість відверто обговорити ситуацію у регіоні та сценарії її розвитку.

Залужний також подякував генералу за надану міжнародну військову допомогу, що враховує озброєння, військову техніку, боєприпаси та необхідні матеріали.

"Дякую, що Україна не сама в опорі російській збройній агресії, і в цьому є величезна заслуга польських братів. Ціную можливість проводити професійну підготовку наших військовослужбовців на польській території", — написав Залужний.

Він також висловив подяку польській стороні за лікування і реабілітацію поранених українських військових.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що зараз разом із Польщею реалізується стратегічно важливе рішення щодо переходу України на важке озброєння держав-членів НАТО.

Нагадаємо, 8 грудня Валерій Залужний провів розмову з начальником штабу ЗС Франції. Головнокомандувач ЗСУ та начальник Об'єднаного штабу ЗС Франції обговорили, серед іншого, оперативну обстановку на фронті та необхідність посилення системи ППО України.

Фокус також писав, що раніше Валерій Залужний поговорив із високопоставленим генералом США. Він передав Марку Міллі інформацію про оперативну ситуацію.