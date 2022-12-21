США передают Украине координаты позицией российских войск, — хакер

В опубликованных документах, предположительно, содержатся разведывательные данные относительно позиций российского флота, авиации и расположения складов с оружием.

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Соединенные Штаты предоставляют Украине координаты позиций российской армии об этом сообщает Newsweek со ссылкой на заявление анонимного хакера.

Хакер, известный как DPR Joker, поделился разведанными за ноябрь, которые, по его словам, были переданы представителями США командованию Вооруженных Сил Украины.

В опубликованных документах, предположительно, содержатся разведывательные данные относительно позиций российского флота, авиации и расположения складов с оружием.

По словам хакера, в документах содержатся сведения о местонахождении оборудования на Запорожской АЭС, российских системах "Искандер" и военном оборудовании на полигоне в Могилевской области Беларуси.

Утверждается, что эти разведданные США передавали Украине через систему DELTA, которая предоставляет "данные о враге" и помогает "координировать силы на поле боя". Эта система разработана Минобороны Украины совместно с Минцифрой.

[ + – ] Скриншот публикации о возможных координатах российского корвета класса "Тарантул", по классификации НАТО

По словам хакера, прежде он получал данные из системы DELTA, но после ее выключения якобы "нашел шпионов в штабе ВСУ".

Вместе с тем, независимых подтверждений этой информации нет.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный побеседовал с прибывшим в Украину польским генералом и поблагодарил за поддержку Украины. Главком вместе с генералом Раймундом Анджейчаком обсудили реализацию решения о переходе Украины на тяжелые вооружения стран НАТО.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ договариваются с Ираном о поставках ракет. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, Украина должна радоваться, что у РФ нет внутренней возможности победить. Вместе с тем, могут возникнуть дополнительные вызовы, если Тегеран решит поставить Москве ракеты.