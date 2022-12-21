США передають Україні координати позицій російських військ, — хакер

В опублікованих документах, імовірно, містяться розвідувальні дані щодо позицій російського флоту, авіації та розташування складів зі зброєю.

Related video

Сполучені Штати надають Україні координати позицій російської армії, повідомляє Newsweek із посиланням на заяву анонімного хакера.

Хакер, відомий як DPR Joker, поділився розвідданими за листопад, які, за його словами, передали представники США командуванню Збройних сил України.

В опублікованих документах, імовірно, містяться розвідувальні дані щодо позицій російського флоту, авіації та розташування складів зі зброєю.

За словами хакера, у документах містяться відомості про місцезнаходження обладнання на Запорізькій АЕС, російських систем "Іскандер" і військового обладнання на полігоні в Могильовській області Білорусі.

Стверджується, що ці розвіддані США передавали Україні через систему DELTA, яка надає "дані про ворога" й допомагає "координувати сили на полі бою". Цю систему розробило Міноборони України спільно з Мінцифрою.

[ + – ] Скриншот публікації про можливі координати російського корвету класу "Тарантул" за класифікацією НАТО

За словами хакера, раніше він отримував дані із системи DELTA, але після її виключення нібито "знайшов шпигунів у штабі ЗСУ".

Водночас незалежних підтверджень цієї інформації немає.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив із польським генералом, який прибув в Україну, та подякував за підтримку України. Головком разом із генералом Раймундом Анджейчаком обговорили реалізацію рішення про перехід України на важке озброєння країн НАТО.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ домовляються з Іраном про постачання ракет. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, Україна має радіти, що РФ не має внутрішньої можливості перемогти. Разом із тим можуть виникнути додаткові виклики, якщо Тегеран вирішить постачати Москві ракети.