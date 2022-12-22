Смена парадигмы. В Японии впервые подняли в небо беспилотник Global Hawk (фото)

Силы самообороны Японии активно закупают различное вооружение из-за угрозы Китая и Северной Кореи. Правительство остается приверженным политике обороны, но теперь им нужна возможность нанесения контрударов.

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Воздушные силы самообороны Японии впервые запустили ударный беспилотник RQ-4B Global Hawk. Процесс приобретения начался еще в 2015 году. Об этом сообщает The War Zone.

Беспилотник стратегического уровня должен укрепить возможности наблюдения Японии по мере того, как страна ищет варианты повышения ситуационной осведомленности и лучшего сдерживания на вероятное обострение с КНДР или Китаем.

Первый беспилотник Япония получила 8 месяцев назад. Для этого Global Hawk совершил 18,7-часовой транстихоокеанский перелет из США в Японию. И 21 декабря состоялся первый полет уже в составе Воздушных сил самообороны.

[ + – ] Разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk на базе в Японии

Закупка для японского бюджета обошлась в 489,9 млн долларов за три беспилотника. Их оснастили радаром с синтетической диафрагмой, инфракрасным/электрооптическими датчиками, а также другим оборудованием для разведки. Помимо самих БПЛА, Япония заказала две наземные станции для управления, оперативную поддержку летных испытаний и запчасти.

Global Hawk — это беспилотник весом в 6781 кг, предназначенный для проведения разведывательных операций. Он может выполнять операции на высоте до 20 000 метров и находится в воздухе до 34 часов.

"Невооруженный RQ-4B Global Hawk предоставит Японии разведывательную информацию, поддерживающую миссии Воздушных сил самообороны Японии по защите границ, мониторингу угроз и оказанию гуманитарной помощи в трудную минуту", — сказала Джейн Бишоп, вице-президент и генеральный менеджер автономных систем Northrop Grumman.

Чем будут полезны Global Hawk для Японии?

Япония — это островное государство. Беспилотники помогут лучше контролировать подходы к своей территории так как она разбросана на большой площади. Это также позволит следить за военной деятельностью других стран-соседей. Также Global Hawk усилит возможности военно-морских операций против врага.

[ + – ] RQ-4B в Японии

Приобретение беспилотников происходит на фоне сдвига в оборонной политике Японии в ответ на вызовы Китая и Северной Кореи.

Напомним, ВМС США решили продать RQ-4B Global Hawk к 2027 году. Сейчас БПЛА летает в небе, отслеживая российские войска в Украине.

29 ноября 2021 года американские БПЛА Global Hawk начали использовать для тестирования гиперзвукового оружия.