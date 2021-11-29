Американские БПЛА Global Hawk начнут использовать для тестирования гиперзвукового оружия

Разведывательные беспилотники позволят сэкономить деньги, а также увеличить количество проводимых тестов. Ныне Пентагон может проводить лишь 4-6 тестов гиперзвукового оружия.

Разведдрон RQ-4 Global Hawk начнут использовать для испытания гиперзвукового оружия. Об этом сообщает The National Interest.

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По информации издания, две модификации беспилотников — Block 20 и Block 30 получат новое применение. ВВС США переведут их в режим тестирования и обучения для использования в тестах гиперзвукового оружия.

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Сообщается, что способность Global Hawk собирать и передавать большие объемы данных могут стать полезными для испытаний и разработки гиперзвукового оружия. Для его тестирования необходимо мониторить траекторию полета, маневренности, тепловой сигнатуры, а также точного наведения на цель. Беспилотники могут помочь отслеживать все это.

Благодаря использованию БПЛА, планируется сэкономить средства, а также провести большее количество испытаний, чем это возможно сейчас. Ныне для тестирования гиперзвуковых ракет используют надводные корабли. Из-за этого Минобороны может проводить лишь 4-6 испытаний в год из-за дороговизны развертывания и размещения кораблей в Тихом океане.

Основное предназначение RQ-4 проведение стратегической воздушной разведки в тылу врага на протяжении длительного времени. Его оборудование позволяет делать снимки целей в высоком разрешении, а также передавать данные в режиме реального времени.

"Сегодня не выход на пенсию, а выпускной для Global Hawk Block 20", — заявил сенатор Джон Ховен.

Напомним, в США сразу три компании ведут разработку над ракетой-перехватчиком для гиперзвукового оружия.

Ранее сообщалось, что в США провалились испытания гиперзвуковой ракеты. Она взлетела, но рухнула после взлета.