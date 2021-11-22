В США сразу три компании разработают ракету-перехватчик для гиперзвукового оружия

Создавать перехватчик от гиперзвуковых ракет крайне сложная задача из-за скорости полета свыше 5000-6000 км/ч, а также высокой маневренности подобного вооружения.

В США компании Lockheed Martin, Northrop Grunmman и Raytheon Missiles and Defense будут разрабатывать гиперзвуковую противоракетную оборону. Об этом сообщает Defense News.

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Все три компании будут создавать перехватчики для гиперзвукового оружия. Как пишут в издании, это крайне сложная задача из-за скоростей и маневренности подобного вида ракет. Они могут развивать скорость свыше 6000 км/ч, а также менять траекторию.

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Сообщается, что ПРО должно быть спроектировано так, чтобы их можно было запускать с американских эсминцев из стандартной системы вертикального запуска. Также ее должны интегрировать в систему вооружения Baseline 9 Aegis, которая способна обнаруживать и отслеживать гиперзвуковые угрозы.

"Мы продемонстрируем в кратчайшие сроки наиболее эффективный и надежный планер-перехватчик для региональной гиперзвуковой защиты", — заявил контр-адмирал Том Драгган, руководитель ракетной программы по системе вооружения морского базирования.

Начальная фаза разработки, как заявляют в Raytheon будет сосредоточена на снижении технических рисков, а также быстром развитии и демонстрации технологий, способных перехватывать гиперзвуковое оружие. В США решили, что имеет смысл сосредоточиться на уничтожении гиперзвукового оружия на планирующей фазе полета, где оно наиболее уязвимо.

Для этих целей планируют запустить гиперзвуковой и баллистический космический датчик HBTSS, который на околоземной орбите будет обнаруживать пуск и полет гиперзвуковых ракет.

Напомним, в США планируют перевооружить эсминцы Zumwalt в 2024 году на гиперзвуковые ракеты.

Ранее СМИ сообщали, что Китай испытывал гиперзвуковое оружие, которое облетело Землю на низкой орбите. При этом в КНР все отрицают, заявляя, что это был космический аппарат.