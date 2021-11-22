У США одразу три компанії розроблять ракету-перехоплювач для гіперзвукової зброї

Створювати перехоплювач від гіперзвукових ракет — украй складне завдання через швидкість польоту понад 5000-6000 км/год, а також високу маневреність подібного озброєння.

У США компанії Lockheed Martin, Northrop Grunmman і Raytheon Missiles and Defense розроблятимуть гіперзвукову протиракетну оборону. Про це повідомляє Defense News.

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Усі три компанії створюватимуть перехоплювачі для гіперзвукової зброї. Як пишуть у виданні, це вкрай складне завдання через швидкість і маневреність подібного виду ракет. Вони можуть розвивати швидкість понад 6000 км/год, а також змінювати траєкторію.

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Повідомляється, що ПРО має бути спроектовано так, щоб їх можна було запускати з американських есмінців зі стандартної системи вертикального запуску. Також її мають інтегрувати в систему озброєння Baseline 9 Aegis, яка здатна виявляти та відстежувати гіперзвукові загрози.

"Ми продемонструємо в найкоротші терміни найбільш ефективний і надійний планер-перехоплювач для регіонального гіперзвукового захисту", — заявив контрадмірал Том Драгган, керівник ракетної програми системи озброєння морського базування.

Початкова фаза розробки, як заявляють у Raytheon, буде зосереджена на зниженні технічних ризиків, а також швидкому розвитку та демонстрації технологій, здатних перехоплювати гіперзвукову зброю. У США вирішили, що має сенс зосередитися на знищенні гіперзвукової зброї на плануючій фазі польоту, де вона є найвразливішою.

Для цих цілей планують запустити гіперзвуковий і балістичний космічний датчик HBTSS, який на навколоземній орбіті виявлятиме пуск і політ гіперзвукових ракет.

Нагадаємо, у США планують переозброїти есмінці Zumwalt у 2024 році на гіперзвукові ракети.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай випробував гіперзвукову зброю, яка облетіла Землю на низькій орбіті. При цьому в КНР усе заперечують, заявляючи, що це був космічний апарат.