Американські БПЛА Global Hawk почнуть використовувати для тестування гіперзвукової зброї

Розвідувальні безпілотники дозволять заощадити гроші, а також збільшити кількість тестів, що проводяться. Нині Пентагон може проводити лише 4-6 тестів гіперзвукової зброї.

Розвіддрон RQ-4 Global Hawk почнуть використовувати для випробування гіперзвукової зброї. Про це повідомляє The National Interest.

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За інформацією видання, дві модифікації безпілотників – Block 20 та Block 30 — отримають нове застосування. ВПС США переведуть їх у режим тестування та навчання для використання в тестах гіперзвукової зброї.

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Повідомляється, що здатність Global Hawk збирати та передавати великі об'ємів даних можуть стати корисними для випробувань і розробки гіперзвукової зброї. Для його тестування необхідно моніторити траєкторію польоту, маневреність, теплову сигнатуру та точне наведення на ціль. Безпілотники можуть допомогти відстежувати все це.

Завдяки використанню БПЛА планується заощадити кошти, а також провести більшу кількість випробувань, ніж це можливо зараз. Нині для тестування гіперзвукових ракет використовують надводні кораблі. Через це Міноборони може проводити лише 4-6 випробувань на рік через дорожнечу розгортання та розміщення кораблів у Тихому океані.

Основне призначення RQ-4 — проведення стратегічної повітряної розвідки в тилу ворога протягом тривалого часу. Його обладнання дозволяє робити знімки цілей у високій роздільній здатності, а також передавати дані в режимі реального часу.

"Сьогодні не вихід на пенсію, а випускний для Global Hawk Block 20", — заявив сенатор Джон Говен.

Нагадаємо, у США одразу три компанії ведуть розробку над ракетою-перехоплювачем для гіперзвукової зброї.

Раніше повідомлялося, що в США провалилися випробування гіперзвукової ракети. Вона злетіла, але звалилася після зльоту.