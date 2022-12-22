Зміна парадигми. У Японії вперше підняли в небо безпілотник Global Hawk (фото)

Сили самооборони Японії активно закуповують різне озброєння через загрозу Китаю і Північної Кореї. Уряд залишається прихильним до політики оборони, але тепер їм потрібна можливість нанесення контрударів.

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Повітряні сили самооборони Японії вперше запустили ударний безпілотник RQ-4B Global Hawk. Процес придбання розпочався ще в 2015 році. Про це повідомляє The War Zone.

Безпілотник стратегічного рівня має зміцнити можливості спостереження Японії у міру того, як країна шукає варіанти підвищення ситуаційної обізнаності та кращого стримування на можливе загострення з КНДР чи Китаєм.

Перший безпілотник Японія одержала 8 місяців тому. Для цього Global Hawk здійснив 18,7-годинний транстихоокеанський переліт із США в Японію. І 21 грудня відбувся перший політ у складі Повітряних сил самооборони.

[ + – ] Розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk на базі Японії

Закупівля для японського бюджету коштувала 489,9 млн доларів за три безпілотники. Їх оснастили радаром із синтетичною діафрагмою, інфрачервоним/електрооптичними датчиками, а також іншим обладнанням для розвідки. Крім самих БПЛА, Японія замовила дві наземні станції для керування, оперативну підтримку льотних випробувань і запчастини.

Global Hawk — це безпілотник вагою 6 781 кг, призначений для проведення розвідувальних операцій. Він може виконувати операції на висоті до 20 000 метрів і перебуває у повітрі до 34 годин.

"Неозброєний RQ-4B Global Hawk надасть Японії розвідувальну інформацію, яка підтримуватиме місії Повітряних сил самооборони Японії щодо захисту кордонів, моніторингу загроз і надання гуманітарної допомоги у скрутну хвилину", — сказала Джейн Бішоп, віцепрезидентка і генеральна менеджерка автономних систем Northrop Grum.

Чим будуть корисні Global Hawk для Японії?

Японія — це острівна держава. Безпілотники допоможуть краще контролювати підходи до своєї території, оскільки вона розкидана на великій площі. Це також дозволить стежити за військовою діяльністю інших країн-сусідів. Також Global Hawk посилить можливості військово-морських операцій проти ворога.

[ + – ] RQ-4B у Японії

Придбання безпілотників відбувається на тлі зсуву в оборонній політиці Японії у відповідь на виклики Китаю і Північної Кореї.

Нагадаємо, ВМС США вирішили продати RQ-4B Global Hawk до 2027 року. Наразі БПЛА літає у небі, відстежуючи російські війська в Україні.

29 листопада 2021 року американські БПЛА Global Hawk почали використовувати для тестування гіперзвукової зброї.