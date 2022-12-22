Не менее 67 ракет: РФ готовит массированный обстрел Украины 22 или 23 декабря, — УП

По информации журналистов, на следующий день после атаки российские войска могут атаковать Украину с помощью ударных беспилотников.

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Россия, вероятно, готовится нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины 22 или 23 декабря. Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в разведке.

По информации журналистов, Россия привлечет к обстрелу все имеющиеся в ее арсенале носители крылатых ракет, дальностью 500 км и больше.

Собеседники в ГУР рассказали, что всего российские войска планируют выпустить не менее 67 ракет, а на следующий день после массированной атаки не исключается применение ударных беспилотников.

Сообщается, что РФ намерена использовать не менее четырех ракетных комплексов "Искандер", от восьми до 14 самолетов Ту-95МС, около трех носителей крылатых ракет "Калибр" и до трех самолетов Ту-22М3.

Также известно, что морской порт в оккупированном Севастополе ограничил территорию передвижения любых кораблей и летательных аппаратов с 23 по 27 декабря из-за проведения ракетных стрельб.

Напомним, последний массированный ракетный удар по Украине РФ наносила 16 декабря. Тогда российские войска атаковали энергетические объекты в Киеве, Харькове, Запорожье и других городах страны.

22 декабря министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия продолжит обстреливать украинские объекты энергетики. Однако энергосистема, по его словам, сможет выдержать новые атаки.