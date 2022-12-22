Щонайменше 67 ракет: РФ готує масований обстріл України 22 чи 23 грудня, — УП

За інформацією журналістів, наступного дня після атаки російські війська можуть атакувати Україну за допомогою ударних безпілотників.

Related video

Росія, ймовірно, готується завдати нового масованого ракетного удару територією України 22 або 23 грудня. Про це пише видання "Українська правда" з посиланням на джерела у розвідці.

За інформацією журналістів, Росія притягне до обстрілу всі носії крилатих ракет, що є в її арсеналі, дальністю 500 км і більше.

Співрозмовники в ГУР розповіли, що всього російські війська планують випустити щонайменше 67 ракет, а наступного дня після масованої атаки не виключається застосування ударних безпілотників.

Повідомляється, що РФ має намір використовувати щонайменше чотири ракетні комплекси "Іскандер", від восьми до 14 літаків Ту-95МС, близько трьох носіїв крилатих ракет "Калібр" і до трьох літаків Ту-22М3.

Також відомо, що морський порт в окупованому Севастополі обмежив територію пересування будь-яких кораблів та літальних апаратів з 23 по 27 грудня через проведення ракетних стрільб.

Нагадаємо, останній масований ракетний удар по Україні РФ завдавала 16 грудня. Тоді російські війська атакували енергетичні об'єкти у Києві, Харкові, Запоріжжі та інших містах країни.

22 грудня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Росія продовжить обстрілювати українські об'єкти енергетики. Однак енергосистема, за його словами, зможе витримати нові атаки.