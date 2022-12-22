Пентагон "очень скоро" начнет обучать украинских военных работе с Patriot, — СМИ

По данным журналистов, подготовка займет "несколько месяцев". Украинских бойцов обучали обращению с транспортными средствами, различной артиллерией, дронами и прочими системами.

Related video

На сегодня США подготовили около 3100 украинских военнослужащих работе с различными системами, а подготовка украинских артиллеристов на недавно анонсированных системах ПВО Patriot должна начаться "очень скоро", заявил высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, передает CNN.

Половина всех военных проходила подготовку на гаубицах M777 или РСЗО HIMARS — это две артиллерийские системы, которые стали крайне важными для операций ВСУ.

Украинских бойцов также обучали обращению с транспортными средствами, различной артиллерией, дронами и прочими системами.

В скором времени Пентагон начнет готовить украинцев на ракетных системах Patriot, поставки которых были официально анонсированы во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Сроки проведения подготовки не уточняются, но в среду, 22 декабря, высокопоставленный представитель Минобороны сообщил, что подготовка начнется "очень скоро" и займет "несколько месяцев".

Сколько стоит Patriot?

Цена системы ПВО Patriot— в пределах 450-550 млн долларов, в зависимости от конфигурации платформы. Стоимость одного пуска ракеты — около 4 млн долларов.

К тому же, в обозримом будущем начнется расширенная программа подготовки украинских военнослужащих в США, где ежемесячно будут обучать примерно по 500 украинских солдат.

Напомним, что Путин впервые назвал войну "войной. "Наша цель, — заявил он. — Не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот — закончить эту войну".

Ранее Фокус сообщал, что 101-я десантная дивизия США дислоцирована у границ Украины и готова вступить в бой, если понадобится. Американское подразделение находится близко у границы — занимается сбором разведданных и отслеживает истребители в пределах Черного моря.