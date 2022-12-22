Пентагон "дуже скоро" почне навчати українських військових роботи з Patriot, — ЗМІ

За даними журналістів, підготовка триватиме "кілька місяців". Українських бійців навчали поводження з транспортними засобами, різною артилерією, дронами та іншими системами.

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На сьогодні США підготували близько 3100 українських військовослужбовців для роботи з різними системами, а підготовка українських артилеристів на нещодавно анонсованих системах ППО Patriot має розпочатися дуже скоро, заявив високопоставлений представник американського оборонного відомства, передає CNN.

Половина всіх військових проходила підготовку на гаубицях M777 або РСЗВ HIMARS – це дві артилерійські системи, які стали вкрай важливими для операцій ЗСУ.

Українських бійців також навчали поводження з транспортними засобами, різною артилерією, дронами та іншими системами.

Незабаром Пентагон почне готувати українців на ракетних системах Patriot, постачання яких офіційно анонсували під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Терміни проведення підготовки не уточнюються, але в середу, 22 грудня, високопосадовець Міноборони повідомив, що підготовка розпочнеться "дуже скоро" і займе "кілька місяців".

Скільки коштує Patriot?

Ціна системи ППО Patriot — в межах 450-550 млн доларів, залежно від конфігурації платформи. Вартість одного пуску ракети – близько 4 млн доларів.

До того ж у найближчому майбутньому розпочнеться розширена програма підготовки українських військовослужбовців у США, де щомісяця навчатимуть приблизно по 500 українських солдатів.

Нагадаємо, що Путін вперше назвав війну "війною. "Наша мета, — заявив він. — Не розкручувати маховик воєнного конфлікту, а навпаки — закінчити цю війну».

Раніше Фокус повідомляв, що 101 десантна дивізія США дислокована біля кордонів України і готова вступити в бій, якщо знадобиться. Американський підрозділ знаходиться поблизу кордону — займається збором розвідданих і відстежує винищувачі в межах Чорного моря.