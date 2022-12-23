Имитация массированных ударов: в Китае провели учения с кораблем-носителем роя дронов (фото)

Катамаран отработал различные сценарии применения дронов вертолетного типа, которые могут имитировать удары или же навязывать радиоэлектронную борьбу.

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Военно-морской флот Национально-освободительной армии Китая провел испытания небольшого судна, на которое устанавливают дроны. Об этом сообщает The War Zone.

На корабле провели испытания ряда беспилотников, которые будут нести угрозу другим суднам имитируя ракетные удары и радиоэлектронную борьбу. Китайское телевидение показало "экспериментальную тренировочную базу флота". Помимо этого в учениях принимали участие боевые военные корабли, береговые системы и подводные лодки.

[ + – ] Носитель дронов на выставке в Чжухае в 2021 году

Хоть в сюжете и не показывают общий вид судна, но авторы предполагают, что это корабль, который показали на авиасалоне в Чжухае в 2021 году. Это разработка китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации. На катамаране видны те же элементы, что и в репортаже китайского телевидения. В мае 2021 года корабль спустили на воду.

Также заметно, что на корабль установили беспилотники вертолетного типа. Это похоже на дроны ZC Aviation ZC300. БПЛА разработали в сотрудничестве с Хайнаньским университетом тропического океана. Первоначально их разрабатывали для транспортировки небольших грузов, сельскохозяйственных целей и пожаротушения.

Напомним, 19 декабря СМИ сообщали, что РФ и Китай планируют провести совместные военно-морские учения в Тихом океане. Си Цзиньпин стремится сохранить и укрепить свой режим.

8 декабря в Китае совершил первый полет скоростной дрон-демонстратор Liuxing-260 для тестирования китайский разработок.