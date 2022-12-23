Імітація масованих ударів: у Китаї провели навчання з кораблем-носієм рою дронів (фото)

Катамаран відпрацював різні сценарії застосування дронів вертолітного типу, які можуть імітувати удари або нав'язувати радіоелектронну боротьбу.

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Військово-морський флот Національно-визвольної армії Китаю провів випробування невеликого судна, на яке встановлюють дрони. Про це повідомляє The War Zone.

На кораблі провели випробування низки безпілотників, які будуть погрожувати іншим суднам, імітуючи ракетні удари та радіоелектронну боротьбу. Китайське телебачення показало "експериментальну тренувальну базу флоту". Крім цього, в навчаннях брали участь бойові військові кораблі, берегові системи та підводні човни.

[ + – ] Носій дронів на виставці в Чжухаї у 2021 році

Хоч у сюжеті й не показують загальний вигляд судна, але автори припускають, що це корабель, який показали на авіасалоні у Чжухаї 2021 року. Це розробка китайської аерокосмічної науково-промислової корпорації. На катамарані видно ті самі елементи, що й у репортажі китайського телебачення. У травні 2021 року корабель спустили на воду.

Також видно, що на корабель встановили безпілотники вертолітного типу. Це схоже на дрони ZC Aviation ZC300. БПЛА розробили у співпраці з університетом Хайнань тропічного океану. Спочатку їх розробляли для транспортування невеликих вантажів, сільськогосподарських цілей і пожежогасіння.

Нагадаємо, 19 грудня ЗМІ повідомляли, що РФ і Китай планують провести спільні військово-морські навчання в Тихому океані. Сі Цзіньпін прагне зберегти й зміцнити свій режим.

8 грудня у Китаї здійснив перший політ швидкісний дрон-демонстратор Liuxing-260 для тестування китайських розробок.