Росія та Китай проведуть спільні військово-морські навчання в Тихому океані, — WSJ

У Міноборони РФ заявили, що Сі Цзіньпін прагне зберегти та зміцнити свій авторитарний режим, а тому готовий бути прихильником Путіна.

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Росія проведе спільні військово-морські навчання з Китаєм, щоб компенсувати свою ізоляцію, в якій вона опинилася через санкції Заходу. Про це пише The Wall Street Journal.

Журналісти пишуть, що Міністерство оборони РФ у своєму повідомленні про початок навчань спеціально наголошує на тому, що захід спрямований на зміцнення боєздатності Росії та Китаю щодо спільного протистояння загрозам на морі.

У Міноборони РФ повідомили, що навчання триватимуть із 21 по 27 грудня в акваторії Східно-Китайського моря. Загін кораблів, серед яких флагманський ракетний крейсер Тихоокеанського флоту "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников" уже вийшов з Владивостока.

Повідомляється, що активна частина навчань включатиме спільні ракетно-артилерійські стрільби з повітряних та морських цілей, а також відпрацювання спільних протичовнових дій із практичним застосуванням зброї.

Як пишуть журналісти, Пекін і Москва не є офіційними дипломатичними союзниками, проте лідер Китаю Сі Цзіньпін став найвпливовішим прихильником Путіна, оскільки хоче захистити авторитарну систему КНР.

У матеріалі сказано, що Сі публічно намагався дистанціюватись від Москви, проте утримувався від сильної критики Путіна. Офіційні особи у Пекіні висловили підтримку позиції Росії на користь "справедливого врегулювання конфлікту" з Україною.

Видання пише, що Сі Цзіньпін доручив своєму уряду налагодити тісніші економічні зв'язки з Росією. Кремль підтримав КНР на тлі його напружених відносин із США через Тайвань.

Повідомляється, що в Китаї не розголошують інформацію про спільні військово-морські навчання з Росією. Однак у РФ заявили, що з китайської сторони в навчаннях візьмуть участь два есмінці, два патрульні кораблі, корабель комплексного постачання та дизельний підводний човен. Крім того, з обох сторін у навчаннях будуть задіяні літаки та гелікоптери морської авіації.

Раніше Фокус писав, що Німеччина боїться, що Лукашенко посилить допомогу РФ у війні проти України. Представник канцлера Німеччини заявив, що Лукашенко, можливо, погодиться надати Путіну свою армію для нового великомасштабного вторгнення в Україну.

Також повідомлялося, що у МЗС РФ обурилися планами Греції передати Україні системи С-300. Дипломат пригрозила знищити всю військову техніку, яку Греція надасть Україні та порадила Афінам відмовитись від "небезпечних задумів".

Ще нагадаємо, що генсек ООН розповів, коли закінчиться війна РФ та України. За словами Антоніу Гутерреша, бойові дії в Україні можуть завершитися вже наступного року, незважаючи на те, що поки що обидві сторони не заявляють про готовність до переговорів.