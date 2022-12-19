"Доведеться почекати": генсек ООН розповів, коли закінчиться війна РФ та України

За словами Антоніу Гутерреша, бойові дії в Україні можуть завершитися вже наступного року, попри те, що поки обидві сторони не заявляють про готовність до переговорів.

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Війна в Україні може завершитися вже 2023 року. Такий прогноз дав генсек ООН Антоніу Гутерреш під час пресконференції в понеділок, 19 грудня.

Спочатку Гутерреш висловив сумніви в тому, що переговори між Україною та Росією про завершення бойових дій відбудуться.

"Я не дивлюся оптимістично на можливість ефективних переговорів про мир у найближчому майбутньому. Я вважаю, що воєнне протистояння продовжиться, і вважаю, що нам ще доведеться зачекати на момент, коли серйозні переговори про мир стануть можливими", — сказав він.

За його словами, ООН спробує бути корисною, пропонуючи платформи для діалогу Києва та Москви, але водночас організація не має щодо цього жодних ілюзій.

Однак пізніше генсек додав, що, говорячи про неможливість мирних переговорів у найближчій перспективі, він мав на увазі весь 2023 рік.

"Я дуже сподіваюся, що у 2023 році ми зможемо досягти миру в Україні", — наголосив генсек.

Також Гутерреш додав, що найближчим часом ООН хоче зосередитися на підвищенні ефективності зернової угоди, експорті аміаку та прискоренні обміну полоненими.

Фокус раніше писав, що переговорів між РФ та Україною, можливо, не буде ще кілька років. Війна може зайти в глухий кут або перейти в заморожений конфлікт. Жодна зі сторін поки не має ресурсів, які б забезпечили швидку перемогу.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував заяви РФ про готовність до переговорів. Він нагадав, що згідно з "українською формулою миру" переговори з Росією можливі лише після повного виведення російських військ з території України.