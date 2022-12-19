"Придется подождать": генсек ООН рассказал, когда закончится война РФ и Украины

По словам Антониу Гутерриша, боевые действия в Украине могут завершиться уже в следующем году, несмотря на то, что пока обе стороны не заявляют о готовности к переговорам.

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Война в Украине может завершиться уж в 2023 году. Такой прогноз дал генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции понедельник, 19 декабря.

Сначала Гуттериш выразил сомнения в том, что переговоры между Украиной и Россией о завершении боевых действий состоятся.

"Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится и считаю, что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможны", — сказал он.

По его словам, ООН попытается быть полезной, предлагая платформы для диалога Киева и Москвы, но, в то же время, организация не имеет на этот счет никаких иллюзий.

Однако позже генсек добавил, что, говоря о невозможности мирных переговоров в ближайшей перспективе, он имел в виду весь 2023 год.

"Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира на Украине", — подчеркнул генсек.

Также Гуттериш добавил, что в ближайшее время ООН хочет сосредоточиться на повышении эффективности зерновой сделки, экспорте аммиака и ускорении обмена пленными.

Фокус ранее писал, что переговоров между РФ и Украиной, возможно, не будет еще несколько лет. Война может зайти в тупик или перейти в замороженный конфликт. Ни у одной из сторон пока нет ресурсов, которые бы обеспечили быструю победу.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал заявления РФ о готовности к переговорам. Он напомнил, что согласно "украинской формуле мира" переговоры с Россией возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины.