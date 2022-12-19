Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в Тихом океане, — WSJ

В Минобороны РФ заявили, что Си Цзиньпин стремится сохранить и укрепить свой авторитарный режим, а потому готов быть сторонником Путина.

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Россия проведет совместные военно-морские учения с Китаем, чтобы компенсировать свою изоляцию, в которой она оказалась из-за санкций Запада. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты пишут, что Министерство обороны РФ в своем сообщении о начале учений специально акцентирует внимание на том, что мероприятие направлено на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.

В Минобороны РФ сообщили, что учения продлятся с 21 по 27 декабря в акватории Восточно-Китайского моря. Отряд кораблей, среди которых флагманский ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", уже вышел из Владивостока.

Сообщается, что активная часть учений будет включать совместные ракетно-артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, а также отработку совместных противолодочных действий с практическим применением оружия.

Как пишут журналисты, Пекин и Москва не являются официальными дипломатическими союзниками, однако лидер Китая Си Цзиньпин стал самым влиятельным сторонником Путина, так как хочет защитить авторитарную систему КНР.

В материале сказано, что Си публично пытался дистанцироваться от Москвы, однако воздерживался от сильной критики Путина. Официальные лица в Пекине выразили поддержку позиции России в пользу "справедливого урегулирования конфликта" с Украиной.

Издание пишет, что Си Цзиньпин поручил своему правительству наладить более тесные экономические связи с Россией. Кремль же поддержал КНР на фоне его напряженных отношений с США из-за Тайваня.

Сообщается, что в Китае не разглашают информацию о совместных военно-морских учениях с Россией. Однако в РФ заявили, что с китайской стороны в учениях примут участие два эсминца, два патрульных корабля, корабль комплексного снабжения и дизельная подводная лодка. Кроме того, с обеих сторон в учениях будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации.

Ранее Фокус писал, что Германия боится, что Лукашенко усилит помощь РФ в войне против Украины. Представитель канцлера Германии заявил, что Лукашенко, возможно, согласится предоставить Путину свою армию для нового крупномасштабного вторжения в Украину.

Также сообщалось, что в МИД РФ возмутились планами Греции передать Украине системы С-300. Дипломат пригрозила уничтожить всю военную технику, которую Греция предоставит Украине и посоветовала Афинам отказаться от "опасных замыслов".

Еще напомним, что генсек ООН рассказал, когда закончится война РФ и Украины. По словам Антониу Гутерриша, боевые действия в Украине могут завершиться уже в следующем году, несмотря на то, что пока обе стороны не заявляют о готовности к переговорам.