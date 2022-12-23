Путин назвал войну в Украине "войной": в США отреагировали

Президент РФ 10 месяцев избегал этого слова. Теперь, по утверждениям журналистки CNN Кэтлин Коллинз, официальные лица США проследят за тем, как Кремль объяснит это в ближайшие дни.

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После того, как президент РФ Владимир Путин впервые назвал российское вторжение в Украину "войной", в США объяснили, что, скорее всего, это была оговорка. Об этом сообщила журналистка CNN Кэтлин Коллинз, сославшись на заявление неназванного представителя США.

По ее словам, первоначальная реакция представителей США состояла в том, что это, скорее всего, оговорка, учитывая контекст высказываний главы Кремля.

"Он избегал этого слова на протяжений 10 месяцев, и теперь официальные лица США будут следить за тем, как Кремль объяснит эти слова в ближайшие дни", — сказала Коллинс.

Накануне, 22 декабря, отвечая на вопрос журналистов, Путин заявил, что его цель не в том, чтобы "раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот — закончить эту войну".

В РФ за публичные упоминания о том, что в Украине идет "война", предусмотрена уголовная ответственность. Кремлевские чиновники и государственные СМИ называют вторжение "спецоперацией", чтобы, как считают эксперты, контролировать нарратив конфликта и определять, какими должны быть условиях его успеха.

Ранее Фокус сообщал, что в тот же день, после слов главы Кремля, депутат из Петербурга Никита Юферев, который находится в изгнании из-за своей позиции по российскому вторжению, обратился в Генпрокуратуру и потребовал привлечь к ответственности президента РФ за то, что он нарушил закон и распространяет информацию о том, что Россия развязала войну.

Напомним, что журналист Юрий Бутусов описал план войны Путина: оборона коридора в Крым и наступление 20 дивизиями с активным применением беспилотников.