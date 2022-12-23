Путін назвав війну в Україні "війною": у США відреагували

Президент РФ 10 місяців уникав цього слова. Тепер, за твердженнями журналістки CNN Кетлін Коллінз, офіційні особи США простежать за тим, як Кремль пояснить це найближчими днями.

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Після того, як президент РФ Володимир Путін вперше назвав російське вторгнення в Україну "війною", у США пояснили, що, найімовірніше, це було застереження. Про це повідомила журналістка CNN Кетлін Коллінз, пославшись на заяву неназваного представника США.

За її словами, початкова реакція представників США полягала в тому, що це, найімовірніше, застереження з огляду на контекст висловлювань глави Кремля.

"Він уникав цього слова протягом 10 місяців, і тепер офіційні особи США стежитимуть за тим, як Кремль пояснить ці слова найближчими днями", — сказала Коллінз.

Напередодні, 22 грудня, відповідаючи на запитання журналістів, Путін заявив, що його мета не в тому, щоб "розкручувати маховик воєнного конфлікту, а навпаки — закінчити цю війну".

У РФ за публічні згадки про те, що в Україні йде "війна", передбачено кримінальну відповідальність. Кремлівські чиновники та державні ЗМІ називають вторгнення "спецоперацією", щоб, як вважають експерти, контролювати наратив конфлікту та визначати, якими мають бути умови його успіху.

Раніше Фокус повідомляв, що того ж дня, після слів глави Кремля, депутат з Петербурга Микита Юферєв, який перебуває у вигнанні через свою позицію щодо російського вторгнення, звернувся до Генпрокуратури і зажадав притягнути до відповідальності президента РФ за те, що він порушив закон та поширює інформацію про те, що Росія розв'язала війну.

Нагадаємо, що журналіст Юрій Бутусов описав план війни Путіна: оборона коридору в Крим та наступ 20 дивізіями з активним застосуванням безпілотників.