"Назвал войну войной": депутат из Питера потребовал у Генпрокуратуры РФ завести дело на Путина

Никита Юферев заявил, что российский президент преступил нормы статьи о распространении "фейков" о ВС РФ. Он напомнил, что за подобное в России в этом году осудили тысячи человек.

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Муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Никита Юферев обратился в Генпрокуратуру и МВД России с требованием возбудить уголовное дело в отношении президента страны Владимира Путина по статье о распространении "фейков" о российской армии после того, как глава государства сказал слово "война". Об этом Юферев написал у себя в Twitter.

"Владимир Путин назвал войну войной: "Наша цель — закончить эту войну". Но указа о завершении СВО не было, войну не объявляли", — в частности, написал россиянин.

Речь идет о пресс-конференции российского президента 22 декабря. Отвечая на вопросы журналистов, глава Кремля впервые употребил слово "война" в отношении войны в Украине, до этого он использовал лишь термин "специальная военная операция".

Юферев отметил, что за такие слова о войне в Российской Федерации в этом году осудили уже несколько тысяч человек.

Напомним, в сентябре этого года Юферев, а также ряд других депутатов из Санкт-Петербурга потребовали отстранить Владимира Путина от должности за полномасштабное вторжение в Украину. Соответствующее обращение они направили в Государственную Думу России.

Перед этим Юферев написал письмо Путину с просьбой завершить войну в Украине. Спустя две недели в Кремле ответили, что рассмотрели его предложение.