"Назвав війну війною": депутат із Пітера зажадав у Генпрокуратури РФ порушити справу на Путіна

Микита Юферєв заявив, що російський президент порушив норми статті про поширення "фейків" про ЗС РФ. Він нагадав, що за таке у Росії цього року засудили тисячі людей.

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Муніципальний депутат із Санкт-Петербурга Микита Юферєв звернувся до Генпрокуратури та МВС Росії з вимогою порушити кримінальну справу стосовно президента країни Володимира Путіна за статтею про поширення "фейків" про російську армію після того, як глава держави сказав слово "війна". Про це Юферєв написав у себе у Twitter.

"Володимир Путін назвав війну війною: "Наша мета — закінчити цю війну". Але указу про завершення СВО не було, війну не оголошували", — зокрема, написав росіянин.

Йдеться про пресконференцію російського президента 22 грудня. Відповідаючи на запитання журналістів, глава Кремля вперше вжив слово "війна" щодо війни в Україні, до цього він використав лише термін "спеціальна військова операція".

Юферєв зазначив, що за такі слова про війну в Російській Федерації цього року засудили вже кілька тисяч людей.

Нагадаємо, у вересні цього року Юферєв, а також низка інших депутатів із Санкт-Петербурга вимагали усунути Володимира Путіна з посади за повномасштабне вторгнення в Україну. Відповідне звернення вони направили до Державної Думи Росії.

Перед цим Юферєв написав листа Путіну з проханням завершити війну в Україні. Через два тижні у Кремлі відповіли, що розглянули його пропозицію.