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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Назвав війну війною": депутат із Пітера зажадав у Генпрокуратури РФ порушити справу на Путіна

Нікіта Юферєв
Микита Юферєв під час одиночного пікету проти поправок до конституції РФ

Микита Юферєв заявив, що російський президент порушив норми статті про поширення "фейків" про ЗС РФ. Він нагадав, що за таке у Росії цього року засудили тисячі людей.

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Муніципальний депутат із Санкт-Петербурга Микита Юферєв звернувся до Генпрокуратури та МВС Росії з вимогою порушити кримінальну справу стосовно президента країни Володимира Путіна за статтею про поширення "фейків" про російську армію після того, як глава держави сказав слово "війна". Про це Юферєв написав у себе у Twitter.

"Володимир Путін назвав війну війною: "Наша мета — закінчити цю війну". Але указу про завершення СВО не було, війну не оголошували", — зокрема, написав росіянин.

Йдеться про пресконференцію російського президента 22 грудня. Відповідаючи на запитання журналістів, глава Кремля вперше вжив слово "війна" щодо війни в Україні, до цього він використав лише термін "спеціальна військова операція".

Юферєв зазначив, що за такі слова про війну в Російській Федерації цього року засудили вже кілька тисяч людей.

Нагадаємо, у вересні цього року Юферєв, а також низка інших депутатів із Санкт-Петербурга вимагали усунути Володимира Путіна з посади за повномасштабне вторгнення в Україну. Відповідне звернення вони направили до Державної Думи Росії.

Перед цим Юферєв написав листа Путіну з проханням завершити війну в Україні. Через два тижні у Кремлі відповіли, що розглянули його пропозицію.