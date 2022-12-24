Обстрел Херсона из "Градов": ранения получили почти 60 человек (видео)

Как уверяет глава ОВА Ярослав Янушевич, поблизости от места "прилетов" нет ни одного военного объекта, а оккупанты намеренно целились по мирным жителям.

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24 декабря российские войска обстреляли центр Херсона из реактивных систем залпового огня "Град". Глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич сообщил новые подробности в своем Telegram-канале.

На момент написания материала подтвердилась информация о 7 погибших и 58 раненых. 18 пострадавших доставили в больницы в тяжелом состоянии, медики пытаются спасти их жизни.

ВС РФ атаковали центр города, под удары попали центральный рынок, торговый центр, жилые дома и административные здания. Как подчеркнул Ярослав Янушевич, в районе "прилетов" нет ни одного военного объекта, зато собирается много людей. Он уверен, что россияне целенаправленно атаковали мирных жителей города накануне Рождества.

Офис Генерального прокурора Украины сообщил о начале расследования обстрела Херсона по фактам нарушения законов и обычаев войны, а также умышленного убийства. Прокуроры совместно со следователями собирают все необходимые данные и фиксируют последствия военного преступления со стороны России.

"Каждый изверг, отдавший этот преступный приказ и исполнивший его, будет привлечен к ответственности", — пообещал Ярослав Янушевич.

Ранее писали, что взрывы в центре Херсона вызвали пожары, повредили автомобили и выбили окна в зданиях. На месте происшествия работали экстренные службы. Как сообщил Ярослав Янушевич, накануне в результате обстрелов в Херсонской области погибли 5 человек, еще 17 ранены, в том числе маленькая девочка.

19 декабря ВС РФ обстреляли центр Херсона и повредили здание ОВА. В городе начались перебои в энергоснабжении.