Обстріл Херсона з "Градів": поранення отримали майже 60 людей (відео)

Як запевняє голова ОВА Ярослав Янушевич, поблизу місця "прильотів" немає жодного військового об'єкта, а окупанти навмисно цілилися по мирних жителях.

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24 грудня російські війська обстріляли центр Херсона з реактивних систем залпового вогню "Град". Голова Херсонської обласної адміністрації Ярослав Янушевич повідомив нові подробиці у своєму Telegram-каналі.

На момент написання матеріалу підтвердилася інформація про 7 загиблих і 58 поранених. 18 постраждалих доправили до лікарень у тяжкому стані, медики намагаються врятувати їхнє життя.

ЗС РФ атакували центр міста, під удари потрапили центральний ринок, торговий центр, житлові будинки й адміністративні будівлі. Як наголосив Ярослав Янушевич, у районі "прильотів" немає жодного військового об'єкта, натомість збирається багато людей. Він упевнений, що росіяни цілеспрямовано атакували мирних жителів міста напередодні Різдва.

Офіс Генерального прокурора України повідомив про початок розслідування обстрілу Херсона за фактами порушення законів і звичаїв війни, а також умисного вбивства. Прокурори спільно зі слідчими збирають усі необхідні дані та фіксують наслідки воєнного злочину з боку Росії.

"Кожен нелюд, який віддав цей злочинний наказ і виконав його, буде притягнутий до відповідальності", — пообіцяв Ярослав Янушевич.

Раніше писали, що вибухи в центрі Херсона викликали пожежі, пошкодили автомобілі та вибили вікна в будинках. На місці події працювали екстрені служби. Як повідомив Ярослав Янушевич, напередодні внаслідок обстрілів у Херсонській області загинули 5 людей, ще 17 поранено, зокрема маленьку дівчинку.

19 грудня ЗС РФ обстріляли центр Херсона та пошкодили будівлю ОВА. У місті почалися перебої в енергопостачанні.