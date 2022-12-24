Иран отказал России в поставках баллистических ракет, — Буданов

Официальный Тегеран, по словам главы ГУР МОУ, не спешит продавать Кремлю новое вооружение, опасаясь усиления санкционного давления со стороны Запада.

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Иран отказала в поставке ВС РФ баллистически ракет, но продолжает продавать Кремлю дроны, которыми российские военные атакуют Украину. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New-York Times.

"Иран не торопится с этим (продажей ракет, — ред.) по понятным причинам, потому что как только Россия запустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится", — сказал Буданов.

Однако по словам начальника ГУР, Россия, все же, приобрела у Ирана 1700 так взрывных беспилотников "Шахед". Стоимость одного такого ударного дрона составляет $7 тыс. Эту военную технику ВС РФ Иран поставляет ограниченным количеством в форме траншей.

По состоянию на сегодня российские военные уже выпустили по Украине около 540 этих БПЛА. В основном оккупанты целили дронами по электростанциям, опорам линий электропередач и электроподстанциям. Но, как уточнил буданов, большинство этих БПЛА силы ПВО Украины сбили еще до того, ак они успели достигнуть цели.

Напомним, 21 декабря ВСУ сбили редкий российский дрон "Форпост" за $6 млн. Это российская версия израильского беспилотника Searcher Mk II, которую Уральский завод гражданской авиации собирает с 2012 года в городе Екатеринбург по официальной лицензии.

Фокус также писал, что 20 декабря ВСУ уничтожили редкий дрон ВС России "Орион". Он должен был атаковать цели в Херсонской области.