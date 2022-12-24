Іран відмовив Росії в постачанні балістичних ракет, — Буданов

Офіційний Тегеран, за словами голови ГУР МОУ, не поспішає продавати Кремлю нове озброєння, побоюючись посилення тиску санкцій із боку Заходу.

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Іран відмовив у постачанні ЗС РФ балістичних ракет, але продовжує продавати Кремлю дрони, якими російські військові атакують Україну. Таку заяву зробив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times.

"Іран не поспішає з цим (продажем ракет, — ред.) зі зрозумілих причин, бо як тільки Росія запустить перші ракети, тиск на санкцію на Іран посилиться", — сказав Буданов.

Однак за словами начальника ГУР, Росія все ж таки придбала в Ірану 1700 вибухових безпілотників "Шахед". Вартість одного такого ударного дрона становить $7 тис. Цю військову техніку ЗС РФ Іран постачає обмеженою кількістю у формі траншей.

Станом на сьогодні російські військові вже випустили по Україні близько 540 цих БПЛА. В основному окупанти цілили дронами по електростанціях, опорах ліній електропередач і електропідстанцій. Але, як уточнив Буданов, більшість цих БПЛА сили ППО України збили ще до того, як вони встигли досягти цілі.

Нагадаємо, 21 грудня ЗСУ збили рідкісний російський дрон "Форпост" за $6 млн. Це російська версія ізраїльського безпілотника Searcher Mk II, яку Уральський завод цивільної авіації збирає з 2012 року у місті Єкатеринбург за офіційною ліцензією.

Фокус також писав, що 20 грудня ЗСУ знищили рідкісний дрон ЗС Росії "Оріон". Він мав атакувати цілі на Херсонщині.