Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Іран відмовив Росії в постачанні балістичних ракет, — Буданов

глава гур, гур україни, буданов
За словами Буданова, Іран продовжує продавати російським військовим ударні дрони

Офіційний Тегеран, за словами голови ГУР МОУ, не поспішає продавати Кремлю нове озброєння, побоюючись посилення тиску санкцій із боку Заходу.

Related video

Іран відмовив у постачанні ЗС РФ балістичних ракет, але продовжує продавати Кремлю дрони, якими російські військові атакують Україну. Таку заяву зробив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times.

"Іран не поспішає з цим (продажем ракет, — ред.) зі зрозумілих причин, бо як тільки Росія запустить перші ракети, тиск на санкцію на Іран посилиться", — сказав Буданов.

Однак за словами начальника ГУР, Росія все ж таки придбала в Ірану 1700 вибухових безпілотників "Шахед". Вартість одного такого ударного дрона становить $7 тис. Цю військову техніку ЗС РФ Іран постачає обмеженою кількістю у формі траншей.

Станом на сьогодні російські військові вже випустили по Україні близько 540 цих БПЛА. В основному окупанти цілили дронами по електростанціях, опорах ліній електропередач і електропідстанцій. Але, як уточнив Буданов, більшість цих БПЛА сили ППО України збили ще до того, як вони встигли досягти цілі.

Нагадаємо, 21 грудня ЗСУ збили рідкісний російський дрон "Форпост" за $6 млн. Це російська версія ізраїльського безпілотника Searcher Mk II, яку Уральський завод цивільної авіації збирає з 2012 року у місті Єкатеринбург за офіційною ліцензією.

Фокус також писав, що 20 грудня ЗСУ знищили рідкісний дрон ЗС Росії "Оріон". Він мав атакувати цілі на Херсонщині.