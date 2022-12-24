Залп из 24 "Калибров": РФ выводит больше кораблей для подготовки удара по Украине, – ОК "Юг"

ВС РФ, по данным Оперативного командования, вывели в море дополнительные два надводных и два подводных ракетоносца. Теперь в море находится 14 кораблей.

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Российская армия наращивает ударную группировку в акватории Черного моря. В акватории находится уже 14 кораблей. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

В акватории Черного моря Россия нарастила группировку боевых кораблей, способные запускать крылатые ракеты "Калибр". Общий залп может достигать 24 боеприпаса. ВС РФ вывели в море дополнительные два надводных и два подводных ракетоносца. Теперь в море находится 14 кораблей.

Поэтому в командование призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Российские оккупанты могут готовится к новому ракетному удару по Украине.

Добавим, 22 декабря издание Naval News зафиксировало резкое увеличение активности российского флота. В море вывели различные корабли, включая подводные лодки с ракетами "Калибр" на борту и даже ремонтное судно. Последнее важно для поддержки боевых операций морского флота оккупантов.

[ + – ] Активность российских кораблей в районе оккупированного Севастополя

Напомним, 22 декабря в "УП" заявили, что РФ готовит массированный обстрел Украины на 23 декабря. После атаки ракетами враг может задействовать дроны-камикадзе.

В тот же день в Минэнерго заявили, что если не будет массированных обстрелов, то энергосистему удастся стабилизировать к лету. Ситуация остается сложной, особенно в Киеве.