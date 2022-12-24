Залп із 24 "Калібрів": РФ виводить більше кораблів для підготовки удару по Україні, — ОК "Південь"

ЗС РФ, за даними Оперативного командування, вивели в море додаткові два надводні і два підводні ракетоносці. Тепер у морі перебувають 14 кораблів.

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Російська армія збільшує ударне угруповання в акваторії Чорного моря. В акваторії вже 14 кораблів. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

В акваторії Чорного моря Росія наростила угруповання бойових кораблів, здатних запускати крилаті ракети "Калібр". Загальний залп може сягати 24 боєприпасів. ЗС РФ вивели в море додаткові два надводні та два підводні ракетоносці. Тепер у морі перебувають 14 кораблів.

Тому командування закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Російські окупанти можуть готуватися до нового ракетного удару по Україні.

Додамо, 22 грудня видання Naval News зафіксувало різке збільшення активності російського флоту. У морі вивели різні кораблі, включаючи підводні човни з ракетами "Калібр" на борту, і навіть ремонтне судно. Останнє важливе для підтримки бойових операцій морського флоту окупантів.

[ + – ] Активність російських кораблів у районі окупованого Севастополя

Нагадаємо, 22 грудня в "УП" заявили, що РФ готує масований обстріл України на 23 грудня. Після атаки ракетами ворог може задіяти дрони-камікадзе.

Того ж дня в Міненерго заявили, що якщо не буде масованих обстрілів, то енергосистему вдасться стабілізувати до літа. Ситуація залишається складною, особливо в Києві.