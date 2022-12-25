"Убили не менее 10 солдат РФ": журналисты узнали, как партизаны боролись с ВС РФ в Херсоне

Издание NYT пообщалось с участниками украинского подполья в областном центре, которые рассказали, как отслеживали ВС РФ и передавали информацию ВСУ. Некоторые жители сформировали штурмовые группы и ночью отстреливали россиян.

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Руководствуясь контактами в украинских спецслужбах, жители Херсона во время оккупации сформировали массовое сопротивление, чтобы предотвратить попытку оккупантов удержать город. Пенсионеры, студенты, механики и другие жители стали активными сторонниками херсонского подполья. Об этом сообщает издание The New York Times.

Журналисты пообщались с участниками подполья, которые рассказали, как снимали секретные видео с дислокацией российских войск и отправляли их ВСУ вместе с координатами на карте. Они использовали кодовые имена и пароли для распространения оружия и взрывчатых веществ прямо под носом у россиян. Некоторые даже сформировали небольшие штурмовые группы, которые ночью отстреливали российских солдат, создавая страх и паранойю среди оккупантов.

64-летний Дмитрий Ермоленко рассказал, что он и его жена в первые дни оккупации вызвались собирать информацию из своего района о российских войсках, чтобы передавать ее украинским бойцам. У него были контакты с ними благодаря связям с местной территориальной обороной.

По его словам, каждый день они получали десятки видео, аудиофайлов и текстов с местонахождением передвигающихся по городу российских войск — сколько их было, на какой технике и в каком направлении они двигались. Все это было невероятно опасно, однако большое количество людей были готовы это сделать.

[ + – ] Дмитрий Ермоленко

Со временем мужчина познакомился успешным предпринимателем, с которым они на лодке выслеживали российских патрулей. Кроме того, он почувствовал, что его втягивают в более опасную роль. По его словам, он начал получать закодированные сообщения от контактов в сети сопротивления об оружии. Сообщения были фрагментарными — кодовое имя, местоположение, пароль. Его работа заключалась в перемещении штурмовых винтовок, патронов и гранат из одного места в другое.

В конце концов, их передали агентам украинских сил под прикрытием, которые незаметно просочились обратно в Херсон, или членам подпольных сил территориальной обороны.

18-летний внук Дмитрия Ермоленко Валентин также присоединился к подполью. Он и еще трое людей ночью преследовали российских солдат. По его словам, оккупанты были невнимательными и не обращали внимание на движения вокруг себя. Парень утверждает, что его команда убила не менее 10 российские военных.

Валентин Ермоленко рассказал, что в начале они были в ужасе. Но вскоре, они привыкли стрелять в оккупантов с близкого расстояния и отрывать оружие от их еще теплых тел.

[ + – ] Валентин Ермоленко

Напомним, 24 декабря ВС РФ обстреляли центр Херсона с помощью "Градов". В результате чего погибли 10 мирных жителей, еще 55 человек получили различные ранения.

Ранее, 15 декабря аналитики из Института изучения войны сообщали, что подпольная украинская сеть помогает уничтожать войска РФ в Донецке. В частности, партизаны сообщают ВСУ сведения о важных целях ВС РФ.