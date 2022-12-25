"Убили не менше 10 солдатів РФ": журналісти дізналися, як партизани боролися з ЗС РФ у Херсоні

Видання NYT поспілкувалося з учасниками українського підпілля в обласному центрі, які розповіли, як відстежували ЗС РФ та передавали інформацію ЗСУ. Деякі мешканці сформували штурмові групи та вночі відстрілювали росіян.

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Керуючись контактами в українських спецслужбах, жителі Херсона під час окупації сформували масовий опір, щоб запобігти спробі окупантів утримати місто. Пенсіонери, студенти, механіки та інші мешканці стали активними прихильниками херсонського підпілля. Про це повідомляє видання The New York Times.

Журналісти поспілкувалися з учасниками підпілля, які розповіли, як знімали секретні відео з дислокацією російських військ та відправляли їх ЗСУ разом із координатами на карті. Вони використовували кодові імена та паролі для поширення зброї та вибухових речовин прямо під носом у росіян. Дехто навіть сформував невеликі штурмові групи, які вночі відстрілювали російських солдатів, створюючи страх і параною серед окупантів.

64-річний Дмитро Єрмоленко розповів, що він та його дружина у перші дні окупації зголосилися збирати інформацію зі свого району про російські війська, щоб передавати її українським бійцям. Він мав контакти з ними завдяки зв'язкам з місцевою територіальною обороною.

За його словами, щодня вони отримували десятки відео, аудіофайлів і текстів з місцезнаходженням російських військ, що пересуваються містом — скільки їх було, на якій техніці і в якому напрямку вони рухалися. Все це було неймовірно небезпечним, проте велика кількість людей були готові це зробити.

[ + – ] Дмитро Єрмоленко

Згодом чоловік познайомився з успішним підприємцем, з яким вони на човні вистежували російських патрулів. Крім того, він відчув, що його втягують у більш небезпечну роль. За його словами, він почав отримувати закодовані повідомлення від контактів у мережі опору зброї. Повідомлення були фрагментарними — кодове ім'я, розташування, пароль. Його робота полягала у переміщенні штурмових гвинтівок, патронів та гранат з одного місця до іншого.

Зрештою їх передали агентам українських сил під прикриттям, які непомітно просочилися назад до Херсона, або членам підпільних сил територіальної оборони.

18-річний онук Дмитра Єрмоленка Валентин також приєднався до підпілля. Він та ще троє людей уночі переслідували російських солдатів. За його словами, окупанти були неуважними та не звертали увагу на рухи навколо себе. Хлопець стверджує, що його команда вбила щонайменше 10 російських військових.

Валентин Єрмоленко розповів, що на початку вони були у жаху. Але незабаром вони звикли стріляти в окупантів зблизька і відривати зброю від їхніх ще теплих тіл.

[ + – ] Валентин Єрмоленко

Нагадаємо, 24 грудня ЗС РФ обстріляли центр Херсона за допомогою "Градів". Внаслідок чого загинули 10 мирних жителів, ще 55 людей отримали різні поранення.

Раніше, 15 грудня, аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що підпільна українська мережа допомагає знищувати війська РФ у Донецьку. Зокрема, партизани повідомляють ЗСУ відомості про важливі цілі ЗС РФ.