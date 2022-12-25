В обмен на дроны: РФ передаст Ирану истребители Су-35, — СМИ

По информации журналистов, Тегеран получит 24 российских самолетов, которые должен был купить Египет.

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Россия в ближайшее время поставит Ирану многоцелевые истребители Су-35 в обмен на ударные беспилотники иранского производства. Об этом сообщает израильский "12-й телеканал" со ссылкой на источники в западной разведке.

По информации журналистов, Тегеран получит 24 истребители, которые изначально были предназначены для Египта. США уговорили Каир отказаться от сделки, и Россия искала покупателей для самолетов. После того как Иран стал поставщиком дронов для российской армии, вопрос был решен.

Разведчики рассказали, что подготовка иранских летчиков к использованию Су-35 уже идет полным ходом.

Что известно о Су-35?

Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель, который был разработан в 2008 году. Он предназначен для поражения воздушных, наземных целей противника, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, а также для ведения воздушной разведки.

Истребитель оснащен уникальными бортовой радиолокационной системой управления, оптико-локационной станцией, бортовым комплексом обороны, способен управлять групповыми действиями авиации в воздухе, а также применять новейшие управляемые авиационные ракеты, обладает свойством сверхманевренности.

Напомним, 24 декабря глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Иран отказал России в поставках баллистических ракет. По его словам, Тегеран опасается продавать РФ вооружения из-за опасений усиления западных санкций.

В свою очередь глава внешней израильской разведки Давид Барнеа утверждает, что Иран готовиться к расширению поставок передового вооружения в Россию.