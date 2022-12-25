В обмін на дрони: РФ передасть Ірану винищувачі Су-35, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Тегеран отримає 24 російські літаки, які мав купити Єгипет.

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Росія найближчим часом поставить Ірану винищувачі Су-35 в обмін на ударні безпілотники іранського виробництва. Про це повідомляє ізраїльський "12-й телеканал" із посиланням на джерела у західній розвідці.

За інформацією журналістів, Тегеран отримає 24 винищувачі, які були призначені для Єгипту. США вмовили Каїр відмовитися від угоди, і Росія шукала покупців для літаків. Після того, як Іран став постачальником дронів для російської армії, питання було вирішено.

Розвідники розповіли, що підготовка іранських льотчиків до використання Су-35 вже триває повним ходом.

Що відомо про Су-35?

Су-35 — російський багатоцільовий надманеврений винищувач, який був розроблений у 2008 році. Він призначений для ураження повітряних, наземних цілей супротивника, об'єктів інфраструктури, прикритих засобами ППО та розташованих на значних віддаленнях від аеродрому базування, а також для ведення повітряної розвідки.

Винищувач оснащений унікальними бортовою системою управління радіолокацією, оптико-локаційною станцією, бортовим комплексом оборони, здатний керувати груповими діями авіації в повітрі, а також застосовувати новітні керовані авіаційні ракети, володіє властивістю надманевреності.

Нагадаємо, 24 грудня глава ГУР Кирило Буданов розповів, що Іран відмовив Росії у постачанні балістичних ракет. За його словами, Тегеран побоюється продавати РФ озброєння через побоювання посилення західних санкцій.

У свою чергу, глава зовнішньої ізраїльської розвідки Давид Барнеа стверджує, що Іран готується до розширення поставок передового озброєння до Росії.