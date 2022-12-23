Іран планує нарощувати постачання передової зброї у РФ, – Моссад

Давид Барнеа заявляє, що Тегеран має далекосяжні плани щодо розширення поставок озброєння у РФ, але всі дії проходять під завісою секретності.

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Глава зовнішньої ізраїльської розвідки Давид Барнеа заявив, що Іран готується до розширення постачання передового озброєння до Росії. Про це повідомляє ізраїльське російськомовне видання "Вести".

22 грудня на церемонії нагородження бійців військової служби глава Моссаду Давид Барнеа заявив про іранські плани постачати Росії більше зброї.

"Тегеран має далекосяжні плани щодо розширення поставок передових систем озброєння Росії. Водночас він намагається ховати цю діяльність під завісою таємності", — заявив Барнеа.

Він також додав, що Іран продовжує спроби отримати ядерну зброю. Для цього влада хоче наростити збагачення урану, тому Ізраїль робитиме все необхідне, щоб Тегеран не отримав таких можливостей. Ще Барнеа закликав ігнорувати іранські заклики підписати нову ядерну угоду — це помилкові заяви.

Іранський режим, як каже голова зовнішньої розвідки, посилює спроби вчинення терактів у всьому світі, а Моссад цьому перешкоджає. Для протидії викликам Ізраїль планує створювати альянси з країнами Близького Сходу та іншими мусульманськими державами, з якими не було офіційних відносин.

Нагадаємо, 22 грудня в МЗС Ірану пригрозили Зеленському через промову у Конгресі. Заяви українського президента про постачання зброї Росії в Тегерані назвали безпідставними, зазначивши, що їхнє терпіння не безмежне.

9 грудня у NBC заявили, що Іран, ймовірно, готується передати армії РФ балістичні ракети в обмін на винищувачі Су-35.