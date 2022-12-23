Иран планирует наращивать поставки передового оружия в РФ, – Моссад

Давид Барнеа заявляет, что у Тегерана есть далеко идущие планы по расширению поставок вооружения в РФ, но все действия проходят под завесой секретности.

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Глава внешней израильской разведки Давид Барнеа заявил, что Иран готовиться к расширению поставок передового вооружения в Россию. Об этом сообщает израильское русскоязычное издание "Вести".

22 декабря на церемонии награждения бойцов военной службы глава Моссада Давид Барнеа заявил о иранских планах поставлять России больше оружия.

"Тегеран имеет далеко идущие планы по расширению поставок передовых систем вооружения России. При этом он пытается прятать эту деятельность под завесой секретности", — заявил Барнеа.

Он также добавил, что Иран продолжает попытки получить ядерное оружие. Для этого власти хотят нарастить обогащение урана, поэтому Израиль будет делать все необходимое, чтобы Тегеран не получил таких возможностей. Также Барнеа призвал игнорировать иранские призывы подписать новую ядерную сделку — это ложные заявления.

Иранский режим, как говорит глава внешней разведки, усиливает попытки совершения терактов по всему миру, а Моссад этому препятствует. Для противодействия вызовам Израиль планирует создавать альянсы со странами Ближнего Востока и другими мусульманскими государствами, с которыми не было официальных отношений.

Напомним, 22 декабря в МИД Ирана пригрозили Зеленскому из-за речи в Конгрессе. Заявления украинского президента о поставках оружия России в Тегеране назвали безосновательными, отметив, что их терпение не безгранично.

9 декабря в NBC заявили, что Иран, вероятно, готовится передать армии РФ баллистические ракеты в обмен на истребители Су-35.