Белорусские добровольцы в Украине заявили о создании нового военного формирования (видео)

Новое формирование называется "Белорусский военный корпус", его цель — освобождение Украины и Беларуси от гнета России.

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Белорусские добровольцы, которые воюют на стороне Украины, создали новое военное формирование "Белорусский военный корпус". Об этом сообщили его лидеры Игорь "Янки" Янков, Андрей "Безсмертный" Трацевский и Родион "Гена" Батулин.

До этого бойцы нового формирования входили в разные отряды белорусских добровольцев.

Лидеры "Белорусского военного корпуса" заявили, что его цель — освобождение Украины и Беларуси от России.

"Мы, белорусские добровольцы в Украине, заявляем о создании Белорусского Добровольческого Корпуса. Цель — деоккупация Украины и Беларуси из российского плена", — сказали они.

По словам бойцов, эти намерения каждый день подтверждаются уничтожением российских военных на фронте, а военные ряды постоянно растут.

Как сообщает издание "Милитарный", белорусский доброволец Игорь Янков защищал Украину в составе подразделения "Титан", которое, вероятно, относилось к Интернациональному легиону территориальной обороны.

Также есть информация, что Игорь Янков и Андрей Трацевский входили в подразделение "Традиция и порядок".

В свою очередь Родион Батулин представлял белорусское подразделение "Тэрор", которое вышло из белорусского полка имени Кастуся Калиновского.

Напомним, 24 декабря аналитики из Института изучения войны сообщали, что ВС РФ могут готовить почву для нового наступления с территории Беларуси в 2023 году. Однако эксперты не исключают, что переброска техники и личного состава со стороны РФ в Беларусь осуществляется для информационного давления.

21 декабря в ЦНС рассказали, что боевики из "группы Вагнера" могут обстрелять Беларусь, чтобы обвинить в этом ВСУ. По информации местного подполья, наемники прибыли на белорусско-украинскую границу. В их распоряжении есть техника, а группы усиленны инженерными подразделениями.