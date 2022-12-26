Білоруські добровольці в Україні заявили про створення нового військового формування (відео)

Нове формування називається "Білоруський військовий корпус", його мета — звільнення України та Білорусі від гніту Росії.

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Білоруські добровольці, що воюють на боці України, створили нове військове формування "Білоруський військовий корпус". Про це повідомили його лідери Ігор "Янкі" Янков, Андрій "Безсмертний" Трацевський та Родіон "Гена" Батулін.

До цього бійці нового формування входили до різних загонів білоруських добровольців.

Лідери "Білоруського військового корпусу" заявили, що його мета — звільнення України та Білорусі від Росії.

"Ми, білоруські добровольці в Україні, заявляємо про створення Білоруського Добровольчого Корпусу. Мета — деокупація України та Білорусі з російського полону", — сказали вони.

За словами бійців, ці наміри щодня підтверджуються знищенням російських військових на фронті, а військові лави постійно зростають.

Як повідомляє видання "Мілітарний", білоруський доброволець Ігор Янков захищав Україну в складі підрозділу "Титан", який, ймовірно, належав до Міжнародного легіону територіальної оборони.

Також є інформація, що Ігор Янков та Андрій Трацевський входили до підрозділу "Традиція і порядок".

Зі свого боку Родіон Батулін представляв білоруський підрозділ "Терор", який вийшов із білоруського полку імені Кастуся Калиновського.

Нагадаємо, 24 грудня аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що ЗС РФ можуть готувати підґрунтя для нового наступу з території Білорусі у 2023 році. Проте експерти не заперечують, що перекидання техніки й особового складу з боку РФ в Білорусь здійснюється для інформаційного тиску.

21 грудня в ЦНС розповіли, що бойовики з "групи Вагнера" можуть обстріляти Білорусь, щоб звинуватити у цьому ЗСУ. За інформацією місцевого підпілля, найманці прибули на білорусько-український кордон. У їхньому розпорядженні є техніка, а групи посилені інженерними підрозділами.