К побережью Одессы прибило вещи с затонувшего корабля РФ: СМИ пишут о крейсере "Москва" (фото)

Известно, что это не первая подобная находка местных жителей. Накануне они находили спасательный круг и световой буй.

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На побережье в Одессе волны вынесли пакеты с "водой питьевой аварийной", которые входят в спасательный набор российского флота. Фотографией находки поделился одессит Денис Канин в своем Instagram.

[ + – ] Пакеты с "водой питьевой аварийной" прибило к побережью Одессы Фото: Денис Канин

Надпись на пакетах гласит, что их произвели в Санкт-Петербурге и одобрили российским морским регистром судоходства.

Издание "Думская" сообщает, что пакеты, по всей видимости, остались от погибших моряков с уничтоженного в апреле российского ракетного крейсера "Москва".

Отметим, что это уже не первый артефакт с затонувшего корабля, который обнаружили в Одессе. Так, в мае глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщал, что моряки выловили и передали пограничникам спасательный круг и световой буй с российского крейсера "Москва".

[ + – ] Спасательный круг с крейсера "Москва" Фото: Сергей Дейнеко

Напомним, 14 апреля флагман Черноморского флота РФ был уничтожен украинскими ракетами "Нептун". По сообщениям британской газетыDaily Mail, на борту корабля, затонувшего у берегов Севастополя, в момент пожара находились две ядерные боеголовки. После критических повреждений остова, судно пошло на дно вместе с 452 моряками, находившимися на борту крейсера.

Ранее также сообщалось, что СМИ узнали, как удалось потопить крейсер "Москва". Россияне знали, что на тот момент у ВСУ не было загоризонтных радаров, которые могли бы обнаружить цели на таком расстоянии. Из-за этого оккупанты чувствовали себя безопасно.