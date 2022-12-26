До узбережжя Одеси прибило речі із затонулого корабля РФ: ЗМІ пишуть про крейсер "Москва" (фото)

Відомо, що це не перша подібна знахідка для місцевих жителів. Напередодні вони знаходили рятівне коло та світловий буй.

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На узбережжі в Одесі хвилі винесли пакети з "водою питною аварійною", що входять до рятувального набору російського флоту. Фотографією знахідки поділився одесит Денис Канін у своєму Instagram.

[ + – ] Пакети з "водою питною аварійною" прибило до узбережжя Одеси Фото: Денис Канін

Напис на пакетах свідчить, що їх виготовили в Санкт-Петербурзі і схвалили російським морським регістром судноплавства.

Видання "Думська" повідомляє, що пакети, мабуть, залишилися від загиблих моряків зі знищеного у квітні російського ракетного крейсера "Москва".

Зазначимо, що це вже не перший артефакт із затонулого корабля, який виявили в Одесі. Так, у травні голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомляв, що моряки виловили та передали прикордонникам рятувальний круг та світловий буй з російського крейсера "Москва".

[ + – ] Рятувальний круг із крейсера "Москва" Фото: Сергій Дейнеко

Нагадаємо, 14 квітня флагман Чорноморського флоту РФ було знищено українськими ракетами "Нептун". За повідомленнями британської газети Daily Mail, на борту корабля, який затонув біля берегів Севастополя, в момент пожежі знаходилися дві ядерні боєголовки. Після критичних пошкоджень судно пішло на дно разом із 452 моряками, що знаходилися на борту крейсера.

Раніше повідомлялося, що ЗМІ дізналися, як вдалося потопити крейсер "Москва". Росіяни знали, що на той момент ВСУ не мав загоризонтних радарів, які могли б виявити цілі на такій відстані. Через це окупанти почувалися безпечно.