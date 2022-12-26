Глава СБУ времен Януковича возглавил оккупационную "спецслужбу" в Херсонской области

По данным Единого госреестра юридических лиц РФ, 22 декабря появилась новая организация "государственная служба безопасности Херсонской области". О том, что экс-силовик сотрудничает с оккупантами в Херсонской области, стало известно еще летом.

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Оккупационные власти в Херсонской области назначили руководителем недавно созданного спецведомства Александра Якименко, экс-руководителя СБУ при президентстве Виктора Януковича. Об этом сообщает издание "Мост".

По данным Единого госреестра юридических лиц РФ, 22 декабря появилась новая организация "государственная служба безопасности Херсонской области". В качестве адреса указана улица Театральная, 18 города Херсона. По этому адресу находится здание Областного суда по хозяйственным делам.

Главой недавно организованного ведомства стал Александр Григорьевич Якименко — имя полностью совпадает с бывшим руководителем Службы безопасности Украины. О том, что экс-силовик сотрудничает с оккупантами в Херсонской области, стало известно еще летом.

[ + – ] Скриншот страницы российского Единого госреестра юрлиц

Чем известен Александр Якименко?

В 1990-х годах он служил в рядах ВС РФ, а 17 марта 2010 стал руководителем управления СБУ в Севастополе.

По прошествии года Якименко уже руководил управлением СБУ в Донецкой области. В январе 2013 года был назначен главой СБУ.

После Революции Достоинства скрывался в РФ.

В конце 2020 года Печерский районный суд Киева распорядился о проведении заочного расследование в отношении экс-главы силового ведомства.

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