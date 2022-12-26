Глава СБУ часів Януковича очолив окупаційну "спецслужбу" в Херсонській області

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб РФ, 22 грудня з'явилася нова організація "державна служба безпеки Херсонської області". Про те, що екссиловик співпрацює з окупантами в Херсонській області, стало відомо ще влітку.

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Окупаційна влада в Херсонській області призначила керівником нещодавно створеного спецвідомства Олександра Якименка, екскерівника СБУ за президентства Віктора Януковича. Про це повідомляє видання "Мост".

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб РФ, 22 грудня з'явилася нова організація "державна служба безпеки Херсонської області". Як адреса вказана вулиця Театральна, 18 міста Херсона. На цю адресу знаходиться будівля Обласного суду з господарських справ.

Головою нещодавно організованого відомства став Олександр Григорович Якименко — ім'я повністю збігається з колишнім керівником Служби безпеки України. Про те, що екссиловик співпрацює з окупантами в Херсонській області, стало відомо ще влітку.

[ + – ] Скріншот сторінки російського Єдиного держреєстру юросіб

Чим відомий Олександр Якименко?

У 1990-х роках він служив у лавах ЗС РФ, а 17 березня 2010 року став керівником управління СБУ в Севастополі.

Після року Якименко вже керував управлінням СБУ в Донецькій області. У січні 2013 року був призначений головою СБУ.

Після Революції Гідності переховувався в РФ.

Наприкінці 2020 року Печерський районний суд Києва розпорядився провести заочне розслідування щодо ексглави силового відомства.

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