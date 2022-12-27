"Откровенная пропаганда": в СБУ прокомментировали скандал с датской журналисткой

В ведомстве заявили, что Матильда Кимер нарушила приказ главнокомандующего ВСУ, чем подвергла опасности украинских военнослужащих.

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В Украине лишили аккредитации сотрудницу датской телерадиокомпании DR Матильду Кимер, обвинив ее в распространении российской пропаганды и незаконном проникновении на секретный военный объект. В интернет-издании "Бабель" расспросили журналистку о деталях ситуации, а также взяли комментарий у сотрудника СБУ.

Кимер рассказала, что летом 2022 года посещала Николаевскую область вместе со своим знакомым Иваном Кравцовым, чтобы сделать несколько материалов. Мужчина не имел при себе необходимого разрешения на работу, из-за чего пришлось подать соответствующую заявку в местную ОВА.

Журналистка вспоминает, что намеревалась снять материал о вооружении, однако первым делом они с Кравцовым решили пообщаться с фермером, у которого из-за войны сгорело 80 процентов урожая. Как оказалось, локация для встречи была расположена за блокпостом.

"Иван сказал, что наши пропуски уже почти готовы – документы не послали, но, в принципе, все должно быть в порядке. Он сказал, что говорил об этом с кем-то из местных властей", — сказала Матильда Кимер.

По словам Кимер, во время поездки к сгоревшим полям, их машина остановилась возле блокпоста, после чего ей и Ивану Кравцову сказали покинуть Николаевскую область в сопровождении сотрудника СБУ.

Матильда Кимер утверждает, что по возвращению в Одессу связалась с пресс-офицером оперативного командования "Юг" ВСУ Натальей Гуменюк.

"В тот же день она перезвонила и сказала, что их служба пообщалась с посольством Дании в Украине, а также с кем-то из вступившихся за меня украинских журналистов. Поэтому я могу вернуться на Николаевщину и работать дальше только без Ивана", — вспоминает журналистка.

Кимер также отметила, что ей передали контакты пресс-офицера, который проведет ее в зону Николаевской области, где находятся артиллерийские установки. Журналистка сделала репортаж о работе "Градов", а спустя 7 недель, 22 августа получила уведомление об аннуляции своей аккредитации.

Согласно утверждению Кимер, Иван Кравцов узнал, что на блокпосте заинтересовались снимками журналистки в Instagram, на которых были изображены елочные игрушки с российской символикой.

"Кто бы не хотел себе рождественского шарика от Путина?", — гласила подпись к фото.

Журналистка утверждает, что эти слова носят саркастический характер и добавила, что никто в Дании не воспринял это всерьез.

[ + – ] Снимок в Instagram Матильды Кимер

Вскоре Матильда Кимер обратилась в СБУ за объяснениями по поводу аккредитации, однако ответа, по ее словам, не последовало. Однако позже ей удалось добиться встречи с представителями ведомства.

"Единственный наш контакт — встреча 8 декабря. Ее провели с участием посольства Дании в Украине. Мне не сообщили присутствовавших имен или должностей сотрудников СБУ", — рассказала женщина "Бабелю".

По ее воспоминаниям, сотрудник СБУ упомянул о снимках Кимер в социальных сетях и назвал их "советской пропагандой". Журналистка предположила, что речь идет о 15-минутном сюжете о параде 9 мая на оккупированных территориях Украины.

[ + – ] Фото с "ДНР" в Facebook Матильды Кимер

"Я спросила, как могу заниматься журналистикой, если мне не разрешают показывать происходящее. Потому что, похоже, у нас разное видение того, что такое журналистика", — возмутилась Матильда Кимер.

Журналистка отвергла обвинения в незаконном пересечении границы, заявив, что имела все необходимые пометки в документах. Она также подчеркнула, что ее поездка из России в оккупированный Крым состоялась до того, как в Украине признали это противозаконным.

В публикации "Бабеля" также упоминается о том, что Матильда Кимер с лета 2021 года проживала с семьей в Москве, однако покинула РФ в начале февраля 2022 года. По словам журналистки, после 24 февраля она дважды бывала в Москве и на данный момент не снимает там жилье.

Кимер заявила, что намерена обжаловать решение украинских властей. Она признает, что инцидент в Николаевской области "был ошибкой" однако добавила, что в СБУ ошибаются, обвиняя ее в российской пропаганде.

"Это как с ипохондриком, который во всем видит признаки болезни. Если во всех действиях видеть какую-то "измена", то даже если это какие-то мелочные факты, в итоге это разнесет ситуацию вдребезги", — заключила Матильда Кимер.

Комментарий источника "Бабеля" в СБУ

Источник издания в Службе безопасности Украины указал на то, что датская журналистка нарушила приказ № 73 главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Речь идет о допущении представителей СМИ на секретные объекты только при наличии у них разрешения.

"Она уехала без разрешения в зону, где располагается зарубежное оружие. Ее дислокация секретна. Врага интересуют не только технические характеристики, но место дислокации. Она приехала туда снимать сюжет без разрешения и поставила под опасность наших воинов", — объяснили в ведомстве.

В СБУ также упомянули о содержании социальны сетей Матильды Кимер, указав на то, что там присутствуют снимки из парадов 9 мая в "ДНР", и пресс-конференции так называемого "заместителя командующего корпусом минобороны ДНР" Эдуарда Басурина, которые позже были удалены.

"А где же фотографии об ужасе войны на оккупированной Донбассе? Такого нет. Когда журналистку об этом спросили, она сказала, что так видит", — отмечает источник.

Представитель СБУ добавил, что датскую журналистку лишили аккредитации не из-за публикаций в социальных сетях, а из-за инцидента в Николаевской области. Он отметил, что Кимер признала свою вину, однако в нынешних интервью озвучивает иные причины. В СБУ подобные действия с ее стороны назвали манипуляцией.

"Журналистка сказала, что это ее ограничивают. Что она хочет ехать в Изюм, Бахмут? Но каков Бахмут, когда там активная фаза боев? Туда нельзя. Ей так и сказали", — заключил источник "Бабеля".

Ранее мы писали о том, что глава СБУ времен Януковича Александ Якименко возглавил оккупационную "спецслужбу" в Херсонской области. "Ведомство" появилось 22 декабря и получило название "государственная служба безопасности Херсонской области".

Еще Фокус писал о том, что 22 декабря СБУ объявила в розыск бывшего народного депутата от "Партии регионов" Дмитрий Святаша. Его обвиняют в публичной поддержке российского вторжения в Украину и призывах получать российские паспорта.