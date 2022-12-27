"Відверта пропаганда": у СБУ прокоментували скандал із данською журналісткою

У відомстві заявили, що Матильда Кімер порушила наказ головнокомандувача ЗСУ, чим наразила на небезпеку українських військовослужбовців.

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В Україні позбавили акредитації співробітницю данської телерадіокомпанії DR Матільду Кімер, звинувативши її у поширенні російської пропаганди та незаконному проникненні на секретний військовий об'єкт. В інтернет-виданні "Бабель" розпитали журналістку про деталі ситуації, а також взяли коментар у співробітника СБУ.

Кімер розповіла, що влітку 2022 року відвідувала Миколаївську область разом зі своїм знайомим Іваном Кравцовим, щоб зробити кілька матеріалів. У чоловіка був відсутній необхідний дозвіл на роботу, через що довелося подати відповідну заявку до місцевої ОВА.

Журналістка згадує, що мала намір зняти матеріал про озброєння, проте насамперед вони з Кравцовим вирішили поспілкуватися з фермером, у якого через війну згоріло 80 відсотків урожаю. Як виявилось, локація для зустрічі була розташована за блокпостом.

"Іван сказав, що наші перепустки вже майже готові — документи не надіслали, але, в принципі, все має бути в порядку. Він сказав, що говорив про це з кимось із місцевої влади", — сказала Матільда Кімер.

За словами Кімер, під час поїздки до згорілих полів їх машина зупинилася біля блокпоста, після чого їй та Івану Кравцову сказали залишити Миколаївську область у супроводі співробітника СБУ.

Матильда Кімер стверджує, що після повернення до Одеси зв'язалася з пресофіцером оперативного командування "Південь" ЗСУ Наталією Гуменюк.

"Того ж дня вона передзвонила і сказала, що їхня служба поспілкувалася з посольством Данії в Україні, а також з кимось з українських журналістів, що заступилися за мене. Тому я можу повернутися на Миколаївщину і працювати далі тільки без Івана", — згадує журналістка.

Кімер також наголосила, що їй передали контакти пресофіцера, який проведе її до зони Миколаївської області, де знаходяться артилерійські установки. Журналістка зробила репортаж про роботу "Градів", а через 7 тижнів, 22 серпня, отримала повідомлення про ануляцію своєї акредитації.

Згідно з твердженням Кімер, Іван Кравцов дізнався, що на блокпості зацікавилися знімками журналістки в Instagram, на яких було зображено ялинкові іграшки з російською символікою.

"Хто б не хотів собі різдвяної кульки від Путіна?", — говорив підпис до фото.

Журналістка стверджує, що ці слова мають саркастичний характер і додала, що ніхто в Данії не сприйняв це серйозно.

[ + – ] Знімок у Instagram Матильди Кімер

Незабаром Матільда Кімер звернулася до СБУ за поясненнями щодо акредитації, проте відповіді, за її словами, не було. Проте пізніше їй вдалося добитись зустрічі з представниками відомства.

"Єдиний наш контакт — зустріч 8 грудня. Її провели за участю посольства Данії в Україні. Мені не повідомили присутніх імен або посад співробітників СБУ", — розповіла жінка "Бабелі".

За її спогадами, співробітник СБУ згадав про знімки Кімер у соціальних мережах та назвав їх "радянською пропагандою". Журналістка припустила, що йдеться про 15-хвилинний сюжет про парад 9 травня на окупованих територіях України.

[ + – ] Фото з "ДНР" у Facebook Матильди Кімер

"Я запитала, як можу займатися журналістикою, якщо мені не дозволяють показувати те, що відбувається. Тому що, схоже, у нас різне бачення того, що таке журналістика", — обурилася Матільда Кімер.

Журналістка відкинула звинувачення у незаконному перетині кордону, заявивши, що мала всі необхідні позначки у документах. Вона також наголосила, що її поїздка з Росії до окупованого Криму відбулася до того, як в Україні визнали це протизаконним.

У публікації "Бабелі" також згадується про те, що Матільда Кімер з літа 2021 року проживала з родиною в Москві, проте залишила РФ на початку лютого 2022 року. За словами журналістки, після 24 лютого вона двічі була в Москві й на цей час не винаймає там житло.

Кімер заявила, що має намір оскаржити рішення української влади. Вона визнає, що інцидент у Миколаївській області "був помилкою", проте додала, що в СБУ помиляються, звинувачуючи її в російській пропаганді.

"Це як з іпохондриком, який у всьому бачить ознаки хвороби. Якщо у всіх діях бачити якусь "зраду", то навіть якщо це якісь дріб'язкові факти, у результаті це рознесе ситуацію вщент", — сказала Матільда Кімер.

Коментар джерела "Бабелі" в СБУ

Джерело видання у Службі безпеки України вказало на те, що данська журналістка порушила наказ № 73 головнокомандувача Збройних сил України. Йдеться про допущення представників ЗМІ на секретні об'єкти лише за наявності у них дозволу.

"Вона поїхала без дозволу в зону, де розташовується закордонна зброя. Її дислокація секретна. Ворога цікавлять не лише технічні характеристики, а й місце дислокації. Вона приїхала туди знімати сюжет без дозволу і поставила під небезпеку наших воїнів", — пояснили у відомстві.

У СБУ також згадали про зміст соціальних мереж Матильди Кімер, вказавши на те, що там присутні знімки з парадів 9 травня в "ДНР", і пресконференції так званого "заступника командувача корпусу міноборони ДНР" Едуарда Басуріна, які пізніше були видалені.

"А де ж фотографії про жах війни на окупованому Донбасі? Такого немає. Коли журналістку про це запитали, вона сказала, що так бачить", — зазначає джерело.

Представник СБУ додав, що данську журналістку позбавили акредитації не через публікації в соціальних мережах, а через інцидент у Миколаївській області. Він зазначив, що Кімер визнала свою провину, однак у нинішніх інтерв'ю озвучує інші причини. У СБУ такі дії з її боку назвали маніпуляцією.

"Журналістка сказала, що це її обмежують. Що вона хоче їхати в Ізюм, Бахмут? Але який Бахмут, коли там активна фаза боїв? Туди не можна. Їй так і сказали", — підсумував джерело "Бабеля".

Раніше ми писали про те, що голова СБУ часів Януковича Олександр Якименко очолив окупаційну "спецслужбу" в Херсонській області. "Відомство" з'явилося 22 грудня та отримало назву "державна служба безпеки Херсонської області".

Ще Фокус писав про те, що 22 грудня СБУ оголосила у розшук колишнього народного депутата від Партії регіонів Дмитра Святаша. Його звинувачують у публічній підтримці російського вторгнення в Україну та закликах отримувати російські паспорти.