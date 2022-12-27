"Самый высокий уровень": Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность (видео)

По словам главы Минобороны Сербии, армия будет защищать сербов, где бы они не находились.

Related video

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны в полную боевую готовность. Об этом заявил глава Минобороны Сербии Милош Вучевич, о чем пишет сербское издание "Дневник".

По словам Вучевича, ВС Сербии должны быть в полной готовности, чтобы по приказу начать решать боевые задачи.

"Это поднимает нас на самый высокий уровень действий, осуществляемых сербской армией, которая защищает территориальную целостность и суверенитет Сербии, е граждан, а также предотвращает погромы и террор против сербов, где бы они ни жили", — сказал глава Минобороны Серии.

Издание пишет, что Александ Вучич считает, что правительство Косово под руководством Альбина Курти все еще готовится к нападению на сербов.

Также ранее сербское издание N1 сообщало о том, что Сербия начала стягивать на границе с Косово артиллерию. Так, речь идет о тяжелых гаубицах NORA B-52. Было отправлено шесть машин.

Сообщается, что также некоторое количество военной полиции разместили в населенном пункте Рудницы, около села Яринье в Косово. Приказ вести огонь из гаубиц пока никто не давал.

"В прошлом году ситуация была полностью идентичной, когда дорога Яринье-Лепосавич была перекрыта, в том же месте стояла бронетехника, и пару раз над ней пролетали военные самолеты", — сказано в материале.

[ + – ] Гаубицы NORA B-52

Ранее президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности в связи с обострением ситуации на севере Косово. Он призвал сербов на севере Косово и Метохии к спокойствию и миролюбию, а также не поддаваться на провокации.

Сербский лидер принял это решение после того, как премьер-министр Косово Альбин Курти объявил косовским сербам ультиматум — убрать баррикады на дорогах на севере.

Напомним, что одной из причин обострения обстановки на севере Косово стало задержание бывшего сербского полицейского Деяна Пантича. Его обвинили в насилии против чиновников, которые готовили выборы в местные органы власти.