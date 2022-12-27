"Найвищий рівень": Збройні сили Сербії приведені в повну бойову готовність (відео)

За словами глави Міноборони Сербії, армія захищатиме сербів, де б вони не знаходилися.

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Президент Сербії Олександр Вучич наказав привести Збройні сили країни на повну бойову готовність. Про це заявив глава Міноборони Сербії Мілош Вучевич, про що пише сербське видання "Щоденник".

За словами Вучевича, ЗС Сербії мають бути в повній готовності, щоб за наказом розпочати вирішувати бойові завдання.

"Це підіймає нас на найвищий рівень дій, що здійснюються сербською армією, яка захищає територіальну цілісність і суверенітет Сербії, громадян, а також запобігає погромам і терору проти сербів, де б вони не жили", — сказав глава Міноборони Серії.

Видання пише, що Олександр Вучич вважає, що уряд Косова під керівництвом Альбіна Курті все ще готується до нападу на сербів.

Також раніше сербське видання N1 повідомляло, що Сербія почала стягувати на кордоні з Косово артилерію. Так, йдеться про важкі гаубиці NORA B-52. Було відправлено шість машин.

Повідомляється, що також кілька військових поліцій розмістили в населеному пункті Рудниці, біля села Яріньє в Косово. Наказ вести вогонь із гаубиць поки що ніхто не давав.

"Минулого року ситуація була повністю ідентичною, коли дорогу Яріньє-Лепосавич було перекрито, в тому ж місці стояла бронетехніка, і кілька разів над нею пролітали військові літаки", — сказано в матеріалі.

[ + – ] Гаубиці NORA B-52

Раніше президент Сербії Олександр Вучич скликав екстрене засідання Ради нацбезпеки через загострення ситуації на півночі Косова. Він закликав сербів на півночі Косова та Метохії до спокою та миролюбності, а також не піддаватися на провокації.

Сербський лідер ухвалив це рішення після того, як прем'єр-міністр Косово Альбін Курті оголосив косовським сербам ультиматум — усунути барикади на дорогах на півночі.

Нагадаємо, що однією з причин загострення ситуації на півночі Косова стало затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. Його звинуватили у насильстві проти чиновників, які готували вибори до місцевих органів влади.