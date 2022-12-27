Эксперты назвали 5 сценариев продолжения войны Украины с Россией в 2023-м году, — ВВС

Эксперты уверены, что Украина сможет победить в войне с Россией, однако сроки зависят от того, как быстро НАТО будут предоставлять ей наступательное вооружение.

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Продолжительность войны России с Украиной подходит к отметке в один год. Журналисты BBC сравнили версии того, как будут развиваться боевые действия, от различных экспертов.

Так, заместитель директора Института стратегических исследований Великобритании Майкл Кларк уверен, что в 2023 году ключевым фактором станет судьба весеннего наступления России. ПО мнению эксперта, кромке продолжения войны нет никаких сценариев, пока не потерпит поражение армия мобилизованных россиян, которых сейчас готовят к наступлению.

"Путин дал понять, что не остановится. И Украина ясно дала понять, что будет бороться за свою жизнь", — заявил Кларк.

Военный аналитик из Вашингтона Андрей Пионтковский уверен, что у Украины есть шанс восстановить свою территориальную целостность в 2023 году. Однако на это должны работать как решимость украинцев, так и желание Запада снабжать Украину оружием и добивать РФ санкциями.

"Точные сроки неизбежной украинской победы будут определяться скоростью, с которой НАТО сможет доставить новый революционный пакет боевых средств нападения", — заявил эксперт.

Аналитик Департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Барбара Занчетта считает, что перспективы переговоров мрачны. Для потенциального мирного соглашения необходимо изменить основные требования по крайней мере одной стороны.

Она уверена, что ключ к окончанию войны может быть внутри России, так как цена так называемой "победы" для российских элит слишком высокая.

"К сожалению, это будет по-прежнему затяжная политическая, экономическая и военная битва решимости. И к концу 2023 года он, скорее всего, будет продолжаться", — заявила аналитик.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что весь импульс на данный момент находится на стороне Украины. Она сможет выиграть войну уже в 2023 году.

"К январю Украина может начать завершающую фазу кампании по освобождению Крыма", — заявил Ходжес.

По его мнению, к концу года Украина полностью освободит Крым.

Военный эксперт из Тель-Авива Дэвид Гендельман считает, что нужно сосредоточиться на том, чего хочет каждая из сторон войны. По его словам, РФ хочет полностью оккупировать Донецкую область. Это она будет делать за счет мобилизованных.

Гендельман считает, что Украина будет пытаться отвоевать Мелитополь, чтобы перерезать сухопутной коридор РФ в оккупированный в 2014 году Крым.

"Другой вариант для Украины — Сватово — успех там поставил бы под угрозу весь северный фланг всей российской линии фронта", — считает эксперт.

Ранее Фокус писал, что британский генерал заявил, что Западу придется еще долго сдерживать РФ военным путем. Высокопоставленный британский военный уверен, что даже после победы Украины в войне, режим в РФ может не измениться. Поэтому Западу придется делать все, чтобы не допустить новой войны.