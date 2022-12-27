Експерти назвали 5 сценаріїв продовження війни України з Росією в 2023-го році, — ВВС

Експерти впевнені, що Україна зможе перемогти у війні з Росією, проте терміни залежать від того, як швидко НАТО надаватимуть їй наступальне озброєння.

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Тривалість війни Росії з Україною підходить до позначки за один рік. Журналісти BBC порівняли версії того, як розвиватимуться бойові дії від різних експертів.

Так, заступник директора Інституту стратегічних досліджень Великобританії Майкл Кларк упевнений, що у 2023 році ключовим фактором стане доля весняного наступу Росії. На думку експерта, край продовження війни не має жодних сценаріїв, поки не зазнає поразки армія мобілізованих росіян, яких зараз готують до наступу.

"Путін дав зрозуміти, що не зупиниться. І Україна ясно дала зрозуміти, що боротиметься за своє життя", — заявив Кларк.

Військовий аналітик із Вашингтона Андрій Піонтковський упевнений, що Україна має шанс відновити свою територіальну цілісність у 2023 році. Однак на це мають працювати як рішучість українців, так і бажання Заходу постачати Україну зброєю та добивати РФ санкціями.

"Точні терміни неминучої української перемоги будуть визначатися швидкістю, з якою НАТО зможе доставити новий революційний пакет бойових засобів нападу", — заявив експерт.

Аналітик Департаменту військових досліджень Королівського коледжу Лондона Барбара Занчетта вважає, що перспективи переговорів похмурі. Для потенційної мирної угоди необхідно змінити основні вимоги принаймні однієї сторони.

Вона впевнена, що ключ до закінчення війни може бути всередині Росії, оскільки ціна так званої "перемоги" для російських еліт надто висока.

" На жаль, це буде, як і раніше, затяжна політична, економічна та військова битва рішучості. І до кінця 2023 року він, швидше за все, продовжуватиметься", — заявила аналітик.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес вважає, що весь імпульс зараз перебуває на боці України. Вона зможе виграти війну вже 2023 року.

"До січня Україна може розпочати завершальну фазу кампанії зі звільнення Криму", — заявив Ходжес.

На його думку, до кінця року Україна повністю звільнить Крим.

Військовий експерт із Тель-Авіва Девід Гендельман вважає, що потрібно зосередитися на тому, чого хоче кожна зі сторін війни. За його словами, РФ хоче повністю окупувати Донецьку область. Це вона робитиме коштом мобілізованих.

Гендельман вважає, що Україна намагатиметься відвоювати Мелітополь, щоб перерізати сухопутний коридор РФ до окупованого 2014 року Криму.

"Інший варіант для України — Сватове — успіх там поставив би під загрозу весь північний фланг усієї російської лінії фронту", — вважає експерт.

Раніше Фокус писав, що британський генерал заявив, що Заходу доведеться ще довго стримувати РФ військовим шляхом. Високопоставлений британський військовий упевнений, що навіть після перемоги України у війні режим у РФ може не змінитися. Тому Заходу доведеться робити все, щоби не допустити нової війни.