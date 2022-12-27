"Доведеться заплатити": Заходу доведеться ще довго стримувати РФ військовим шляхом, — експерт

Високопоставлений британський військовий упевнений, що навіть після перемоги України у війні режим у РФ може не змінитися. Тому Заходу доведеться робити все, щоби не допустити нової війни.

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Британський генерал, колишній начальник Генерального штабу Роберт Даннат заявив, що президент РФ Володимир Путін дійшов висновку, що Захід слабкий, оскільки дав йому можливо окупувати український Крим, розпочати війну на Донбасі. Остаточно він усе вирішив для себе, коли побачив, як невдало західні війська залишили Афганістан у 2021 році. Про це пише The Telegraph.

За словами Данната, росіяни були принижені, коли почали повномасштабне вторгнення в Україну. Щобільше, немає сумніву, що наступна атака військ РФ на українські міста зазнає невдачі. Однак, навіть якщо Україна зможе вигнати всі російські сили та повернутися до кордонів 1991-го року, путінським режимом може не впасти.

Даннат зазначив, що не лише Володимир Путін вважає, що Україна має бути частиною Росії.

"Захід повинен продовжувати твердо стояти разом і твердо стримувати будь-які подальші експансіоністські устремління Росії", — заявив генерал.

За його словами, НАТО не має планів атакувати Росію. Однак її потрібно стримувати, а також змусити її зайняти своє місце у міжнародному порядку, що базується на правилах. Європі доведеться сплачувати гарантії власної безпеки, збільшуючи витрати на оборону.

"Захід тепер не має відповідального вибору, окрім як гарантувати власну безпеку коштом збільшення витрат на оборону і потужного передового розгортання засобів стримування вздовж протяжних кордонів з Росією", — упевнений Даннат.

На його думку, інакше може початися ще одна війна, яка призведе до світової катастрофи.

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Ще нагадаємо, що Лавров почав загрожувати Україні російською армією. За словами глави МЗС РФ, Київ нібито повністю контролює Вашингтон. За його словами, Україна має виконати всі вимоги Москви, визнавши окуповані території за нею.

Також повідомлялося, що генерал США висловився про бажання Кремля відновити переговори з Україною. У США впевнені, що у Кремлі не готові до серйозних переговорів. Більше того, будь-які домовленості швидше за все Москва швидко порушить.