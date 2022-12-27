"Придется заплатить": Западу придется еще долго сдерживать РФ военным путем, — эксперт

Высокопоставленный британский военный уверен, что даже после победы Украины в войне, режим в РФ может не измениться. Поэтому Западу придется делать все, чтобы не допустить новой войны.

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Британский генерал, бывший начальник Генерального штаба Роберт Даннат заявил, что президент РФ Владимир Путин пришел к выводу, что Запад слаб, так как дал ему возможно оккупировать украинский Крым, начать войну на Донбассе. Окончательно он все решил для себя, когда увидел, как неудачно западные войска оставили Афганистан в 2021 году. Об этом пишет The Telegraph.

По словам Данната, россияне были сильно унижены, когда начали полномасштабное вторжение в Украину. Более того, нет сомнения, что следующая атака войск РФ на украинские города потерпит неудачу. Однако, даже если Украина сможет выгнать все российские силы и вернуться к границам 1991-го года, путинским режим может не пасть.

Даннат отметил, что не только Владимир Путин считает, что Украина должна быть частью России.

"Запад должен продолжать твердо стоять вместе и твердо сдерживать любые дальнейшие экспансионистские устремления России", — заявил генерал.

По его словам, НАТО не имеет планов атаковать Россию. Однако ее нужно сдерживать, а также заставить ее занять свое место в международном порядке, основанном на правилах. Европе придется оплачивать гарантии собственной безопасности, увеличивая расходы на оборону.

"У Запада теперь нет ответственного выбора, кроме как гарантировать собственную безопасность за счет увеличения расходов на оборону и мощного передового развертывания средств сдерживания вдоль протяженных границ с Россией", — уверен Даннат.

По его мнению, в противном случае может начаться еще одна война, которая приведет к мировой катастрофе.

Ранее Фокус писал, что эксперт раскритиковал Минобороны Украины. По мнению Юрия Касьянова, МОУ и другие силовые ведомства должны тесно сотрудничать с украинскими производителями БПЛА и размещать заказы у них.

Еще напомним, что Лавров начал угрожать Украине российской армией. По словам главы МИД РФ, Киев якобы полностью контролируется Вашингтоном. По его словам, Украина должна выполнить все требования Москвы, признав оккупированные территории за ней.

Также сообщалось, что генерал США высказался о желании Кремля возобновить переговоры с Украиной. В США уверены, что в Кремле не готовы к серьезным переговорам. Более того, любые договоренности, скорее всего, Москва быстро нарушит.