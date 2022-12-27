Чтобы украсть машину: в Макеевке расстреляли семью из восьми человек, погибло четверо детей

Злоумышленники решили угнать с территории частного дома автомобиль Skoda, при этом убили всех членов семьи, младшему из которых был один год. Преступники признались в содеянном.

Related video

В Червоногвардейском районе Макеевки в оккупированной части Донецкой области была убита семья из восьми человек. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на так называемую "администрацию" города.

"Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия", — говорится в заявлении захватчиков.

Пресс-служба так называемого "МВД ДНР" рассказала в официальном Telegram-канале, что в понедельник, 26 декабря, в 21:15 в дежурную часть Червоногвардейского отделения "полиции" Макеевки поступило сообщение о том, что на территории одного из частных домов лежат тела восьми человек, в том числе четырех детей [по первоначальной информации несовершеннолетних было трое, позже данные уточнили]. Младшему из убитых детей был 1 год и 7 месяцев, старшему — 9 лет.

На место происшествия выехали представители силовых структур оккупированного города, которым удалось по горячим следам раскрыть убийство.

Как выяснилось, трое ранее судимых местных жителей решили угнать с территории двора автомобиль Skoda. При этом они застрелили всех членов проживающей в доме семьи. Преступники признались, что убийство совершили из корыстных побуждений.

Напомним, в ноябре в городе Углегорск Донецкой области неизвестные расстреляли "судью" так называемого "верховного суда ДНР" Александра Никулина. Летом этого года он вынес смертные приговоры пленным гражданам Великобритании и Марокко.